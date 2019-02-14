Новосибирские депутаты выступили за отмену налога на вывоз мусора

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Новосибирские депутаты выступили за отмену налога на вывоз мусораРубрика: общество
14.02.2019 15:28
Фото с группы КПРФ в социальной сети "ВКонтакте"
Депутаты горсовета Новосибирска обратились в Госдуму с просьбой ускорить принятие законопроекта, благодаря которому цены на услуги по вывозу мусора снизятся.
На официальном сайте КПРФ сегодня, 14 февраля, появилась информация о том, что депутаты горсовета Новосибирска подготовили обращение в Госдуму, в котором просят ускорить принятие закона об отмене налога на услуги по вывозу мусора.
В начале января тарифы на вывоз мусора изменились. Если в прошлом году цена рассчитывалась, исходя из площади жилья, то сейчас она стала фиксированной. Так раньше семья из трёх человек, которая живёт в квартире площадью 50 кв. м, платила за вывоз отходов 100 рублей. С этого года оплата за услугу составила около 270 рублей в месяц.
В начале февраля губернатор Алтайского края Виктор Томенко призвал снизить тарифы на вывоз отходов в наиболее загрязненных местах региона. Вчера стало известно, что жители Славгорода и Рубцовска отдали за услугу 68 рублей вместо положенных 111.
Власти уверяют, что после отмены НДС стоимость услуги снизится на 20%.
Напомним, 22 января 2019 года красноярцы отправили в Госдуму посылки с мусором.
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