Новосибирские депутаты выступили за отмену налога на вывоз мусора

Фото с группы КПРФ в социальной сети "ВКонтакте"

Депутаты горсовета Новосибирска обратились в Госдуму с просьбой ускорить принятие законопроекта, благодаря которому цены на услуги по вывозу мусора снизятся.

На официальном сайте КПРФ сегодня, 14 февраля, появилась информация о том, что депутаты горсовета Новосибирска подготовили обращение в Госдуму, в котором просят ускорить принятие закона об отмене налога на услуги по вывозу мусора.

В начале января тарифы на вывоз мусора изменились. Если в прошлом году цена рассчитывалась, исходя из площади жилья, то сейчас она стала фиксированной. Так раньше семья из трёх человек, которая живёт в квартире площадью 50 кв. м, платила за вывоз отходов 100 рублей. С этого года оплата за услугу составила около 270 рублей в месяц.

В начале февраля губернатор Алтайского края Виктор Томенко призвал снизить тарифы на вывоз отходов в наиболее загрязненных местах региона. Вчера стало известно, что жители Славгорода и Рубцовска отдали за услугу 68 рублей вместо положенных 111.

Власти уверяют, что после отмены НДС стоимость услуги снизится на 20%.

Напомним, 22 января 2019 года красноярцы отправили в Госдуму посылки с мусором.