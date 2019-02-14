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Новосибирские депутаты выступили за отмену налога на вывоз мусора

Рубрика: общество

14.02.2019 15:28

Фото с группы КПРФ в социальной сети "ВКонтакте"

Депутаты горсовета Новосибирска обратились в Госдуму с просьбой ускорить принятие законопроекта, благодаря которому цены на услуги по вывозу мусора снизятся. 

На официальном сайте КПРФ сегодня, 14 февраля, появилась информация о том, что депутаты горсовета Новосибирска подготовили обращение в Госдуму, в котором просят ускорить принятие закона об отмене налога на услуги по вывозу мусора. 

В начале января тарифы на вывоз мусора изменились. Если в прошлом году цена рассчитывалась, исходя из площади жилья, то сейчас она стала фиксированной. Так раньше семья из трёх человек, которая живёт в квартире площадью 50 кв. м, платила за вывоз отходов 100 рублей. С этого года оплата за услугу составила около 270 рублей в месяц.

В начале февраля губернатор Алтайского края Виктор Томенко призвал снизить тарифы на вывоз отходов в наиболее загрязненных местах региона. Вчера стало известно, что жители Славгорода и Рубцовска отдали за услугу 68 рублей вместо положенных 111. 

Власти уверяют, что после отмены НДС стоимость услуги снизится на 20%.

Напомним, 22 января 2019 года красноярцы отправили в Госдуму посылки с мусором.

Теги: депутаты Госдума мусор

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Хоккейная «Сибирь» сегодня сыграет с «Нефтехимиком»

сегодня 13:34 Общество 0 Коммент.

В новосибирском ТРЦ «Сан Сити» появился виртуальный ЗАГС

сегодня 13:02 Общество 0 Коммент.

Новосибирская ГЭС выдержала проверку аномальным холодом

сегодня 12:21 Общество 0 Коммент.

Мэрия ищет арендатора для единственного кинотеатра на Затулинке

сегодня 11:58 Общество 0 Коммент.

В новосибирском аэропорту рейс в Краснодар задержан на 20 часов

сегодня 11:49 Общество 0 Коммент.

Заместитель председателя СО РАН задержан в Новосибирске и конвоирован во Владивосток

сегодня 10:59 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирском зоопарке улучшают условия для львов и тигров

сегодня 10:11 Общество 0 Коммент.

Новосибирская область стала одним из лидеров по вакансиям, связанным с YouTube

сегодня 09:44 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы выбрали лучший подарок для мужчины на 23 февраля.

сегодня 09:01 Общество 0 Коммент.

Мировые премьеры представят новосибирцам на Транссибирском Арт-Фестивале

сегодня 08:03 Афиша 0 Коммент.

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сегодня 07:04 Общество 0 Коммент.

Новосибирские учёные помогают искать воду в сёлах

вчера 20:38 Наука 0 Коммент.

В Новосибирске умер один из основателей группы «Калинов Мост»

вчера 20:09 Общество 0 Коммент.

Сотрудники МЧС ликвидировали крупный пожар в Новосибирске

вчера 20:01 Хроника 0 Коммент.

Ледяные иглы вместо снежинок выпали в Кузбассе

вчера 19:34 Общество 0 Коммент.

Петербургский хирург спас сибирячку с запущенной формой рака во время мастер-класса

вчера 19:30 Общество 0 Коммент.

Няню для двойняшек с зарплатой 100 тысяч рублей ищут в Новосибирске

вчера 18:41 Работа 0 Коммент.

Новосибирский аэропорт Толмачёво станет прозрачным

вчера 18:34 Общество 0 Коммент.

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