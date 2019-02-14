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Омичка несколько дней жила с убитым ею мужчиной в одной квартире

Рубрика: проиcшествия

14.02.2019 19:46

фото с сайта pixabay.com

В Омске женщина пригласила к себе жить нового знакомого, однако такое соседство закончилось для него смертью.

Вечером 13 февраля участковый нашёл в квартире на улице Спортивный заезд завёрнутый в ковёр труп 28-летнего мужчины. Следком возбудил уголовное дело по статье “Убийство”, а сотрудники Росгвардии помогли задержать 30-летнюю подозреваемую, которая жила в этой квартире.

По версии следствия, четыре месяца назад женщина, ведущая асоциальный образ жизни, познакомилась на улице с потерпевшим, который в скором времени начал у неё жить вместе с другим её сожителем. Во время очередного застолья с выпивкой, она поругалась со своим новым соседом и ранила его ножом в сердце, отчего он скончался.

“После этого она завернула тело умершего в ковёр и в течение двух дней думала, что делать, однако спрятать тело не получилось, потому что пришёл участковый уполномоченный, который вызвал сотрудников Рогвардии, и подозреваемая вместе с сожителем были доставлены к следователю на допрос”, — сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета.

Напомним, в октябре житель Новосибирской области провёл ночь с убитой из-за ревности женой.

Теги: расследование преступность Следственный комитет

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Предложить новость

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Больше половины новосибирцев не отмечает День святого Валентина

сегодня 19:34 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске усилили борьбу с эпидемией гриппа и ОРВИ

сегодня 19:01 Общество 0 Коммент.

Плюсовая температура порадует новосибирцев на выходных

сегодня 18:21 Общество 0 Коммент.

Новосибирский полицейский хотел нажиться на барнаульском предпринимателе

сегодня 17:11 Хроника 0 Коммент.

Новая экспозиция открылась в поезде-музее «Новониколаевск — Новосибирск»

сегодня 14:33 Общество 0 Коммент.

Хоккейная «Сибирь» сегодня сыграет с «Нефтехимиком»

сегодня 13:34 Общество 0 Коммент.

В новосибирском ТРЦ «Сан Сити» появился виртуальный ЗАГС

сегодня 13:02 Общество 0 Коммент.

Новосибирская ГЭС выдержала проверку аномальным холодом

сегодня 12:21 Общество 0 Коммент.

Мэрия Новосибирска ищет арендатора для единственного кинотеатра на Затулинке

сегодня 11:58 Общество 0 Коммент.

В новосибирском аэропорту рейс в Краснодар задержан на 20 часов

сегодня 11:49 Общество 0 Коммент.

Заместитель председателя СО РАН задержан в Новосибирске и конвоирован во Владивосток

сегодня 10:59 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирском зоопарке улучшают условия для львов и тигров

сегодня 10:11 Общество 0 Коммент.

Новосибирская область стала одним из лидеров по вакансиям, связанным с YouTube

сегодня 09:44 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы выбрали лучший подарок для мужчины на 23 февраля.

сегодня 09:01 Общество 0 Коммент.

Мировые премьеры представят новосибирцам на Транссибирском Арт-Фестивале

сегодня 08:03 Афиша 0 Коммент.

«ВКонтакте» будет судиться с сервисом по поиску людей по фото в соцсети

сегодня 07:04 Общество 0 Коммент.

Новосибирские учёные помогают искать воду в сёлах

вчера 20:38 Наука 0 Коммент.

В Новосибирске умер один из основателей группы «Калинов Мост»

вчера 20:09 Общество 0 Коммент.

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