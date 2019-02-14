Омичка несколько дней жила с убитым ею мужчиной в одной квартире

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В Омске женщина пригласила к себе жить нового знакомого, однако такое соседство закончилось для него смертью.

Вечером 13 февраля участковый нашёл в квартире на улице Спортивный заезд завёрнутый в ковёр труп 28-летнего мужчины. Следком возбудил уголовное дело по статье “Убийство”, а сотрудники Росгвардии помогли задержать 30-летнюю подозреваемую, которая жила в этой квартире.

По версии следствия, четыре месяца назад женщина, ведущая асоциальный образ жизни, познакомилась на улице с потерпевшим, который в скором времени начал у неё жить вместе с другим её сожителем. Во время очередного застолья с выпивкой, она поругалась со своим новым соседом и ранила его ножом в сердце, отчего он скончался.

“После этого она завернула тело умершего в ковёр и в течение двух дней думала, что делать, однако спрятать тело не получилось, потому что пришёл участковый уполномоченный, который вызвал сотрудников Рогвардии, и подозреваемая вместе с сожителем были доставлены к следователю на допрос”, — сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета.

Напомним, в октябре житель Новосибирской области провёл ночь с убитой из-за ревности женой.