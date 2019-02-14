Плюсовая температура порадует новосибирцев на выходных

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В Новосибирской области продолжается повышение температуры; мэрия просит горожан убрать образовавшийся лёд с подоконников.

Казалось, только недавно в области морозы доходили до -50 градусов, как теперь в регион врывается весеннее тепло. По данным Западно-Сибирского Гидрометцентра, в ближайшие три дня, с 15 по 17 февраля, в городе температура поднимется до плюсовой отметки.

В ночь на 15 февраля температура составит -12…-17, при прояснениях -22 градуса. Днём прогнозируют -5…-10 градусов и гололедицу на дорогах. Ветер будет юго-западный 3-8 метров в секунду с порывами до 13.

В субботу, 16 февраля, ночью будет -11…-16 градусов, днём -2…-7. Местами пройдёт небольшой снег и слабые метели. Ветер прогнозируют 4-9 метров в секунду, порывы до 14-18.

Сильнее всего потеплеет в воскресенье, 17 февраля. Ночная температура составит -5...-10 градусов, а дневная -4…+1. При этом днём будут осадки в виде мокрого снега. Ветер будет юго-западный 4-9 метров в секунду, с порывами до 16.

В связи с повышением температуры мэрия Новосибирска просит горожан срочно убрать лёд с балконов и карнизов, а управляющие организации очистить крыши.

“Руководителям управляющих организаций по эксплуатации жилого фонда и владельцам торговых и промышленных зданий необходимо обратить особое внимание на состояние крыш, срочно принять меры по очистке от снега и сосулек, организовать работу по предупреждению и выставлению ограждений в возможных местах схода снега и наледи с кровель, козырьков, балконов и других конструкций”, — отметили в пресс-службе мэрии.

Напомним, в феврале ледяные иглы вместо снежинок выпали в Кузбассе.