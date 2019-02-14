Роскачество назвало стандартный размер презерватива и дало советы по его выбору

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Ко Дню всех влюблённых эксперты рассказали, где лучше купить презерватив и на что при этом нужно обратить внимание.

Как сообщили в Роскачестве, есть три основных вида сырья, из которого производят презервативы. Он всегда указан на упаковке. Самым популярным на рынке является латекс, главный минус которого состоит в том, что он начинает терять прочность при контакте с веществом на маслянистой основе. Также он может вызывать аллергию.

Менее популярны на рынке изделия из полиизопрена и медицинского полиуретана, однако они гипоаллергенные и сверхтонкие. Производители же утверждают, что тонкость никак не влияет на их прочность.

Есть ещё один вид сырья — кожа ягнёнка. Тут важно знать, что данные изделия снижают вероятность беременности, но не защищают от проникновения вирусов гепатита, ВИЧ и ряда венерических заболеваний.

Также в Роскачестве сообщили, что по ГОСТУ в России стандартным размером презерватива является 17, 8 сантиметров в длину на 5, 4 сантиметра в ширину. В Европе стандарты практически такие же. Несколько меньше стандарт у азиатского производства, например, индонезийского.

«Безусловно, важно, чтобы презерватив всегда подходил по размеру. Использование презерватива большего размера, как и несоблюдение правил его применения (они обычно вкладываются в упаковку), может привести к его сползанию во время полового акта, что сведёт на нет все его защитные свойства. Кроме того, это также может повысить риск незапланированной беременности», — отметил Степан Красняк, врач-уролог, научный сотрудник отдела андрологии и репродукции человека НИИ урологии и интервенционной радиологии – филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России.

По мнению экспертов, покупать презервативы лучше в аптеках — так можно избежать подделки. На упаковке должны быть штрих-код код страны-производителя, номер партии. Важно обратить внимание на срок годности, должно пройти не более пяти лет после выпуска.

После покупки советуют проверить основную упаковку, чтобы не было порезов и следов вскрытий, она должна быть герметичной. Также тщательно нужно проверить и индивидуальную упаковку.

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