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В Новосибирске в четыре раза увеличилось количество подделок Apple, Barbie и других известных брендов

Рубрика: общество

14.02.2019 16:12

ФОТО С САЙТА СИБИРСКОГО ТАМОЖЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Подделки известных брендов, таких как Bentley, Samsung, Apple и даже «Русское Лото», заполонили таможню Новосибирска.

За 2018 год Новосибирская таможня изъяла более 600 тысяч поддельных товаров. По сравнению с 2017 годом количество контрафакта увеличилось почти в четыре раза. В списке арестованных товаров не только одежда, но и электроника, парфюмерия, а также детские игрушки. Об этом сообщили в пресс-службе Сибирского таможенного управления.

Чаще всего подделывают такие марки, как BMW, NIKE, REEBOK, HASBRO, BARBIE, SAMSUNG, LOUIS VUITTON, APPLE, CHANEL, FIFA, «СОБЕРИ 4», «РУССКОЕ ЛОТО», «УЮТ». 

Поддельную продукцию изымают как при ввозе, так и с полок магазинов Новосибирска. Основная часть таких товаров приходит из Китая.

В отношении нарушителей закона возбуждены административные дела по статьям 14.10 КоАП РФ «Незаконное использование товарного знака» и 7.12 КоАП РФ «Нарушение авторских и смежных прав, изобретательских и патентных прав». Организации, которые пытались ввезти подделки, заплатили штрафы от 50 до 60 тысяч рублей. Весь контрафакт будет уничтожен.

Напомним, в Новосибирскую область контрабандой пытались провезти орехи из Казахстана.

 

Теги: Таможня фальсификат

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сегодня 10:59 Хроника 0 Коммент.

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В Новосибирске умер один из основателей группы «Калинов Мост»

вчера 20:09 Общество 0 Коммент.

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вчера 20:01 Хроника 0 Коммент.

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вчера 19:34 Общество 0 Коммент.

Петербургский хирург спас сибирячку с запущенной формой рака во время мастер-класса

вчера 19:30 Общество 0 Коммент.

Няню для двойняшек с зарплатой 100 тысяч рублей ищут в Новосибирске

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