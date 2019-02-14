В Новосибирске в четыре раза увеличилось количество подделок Apple, Barbie и других известных брендов

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В Новосибирске в четыре раза увеличилось количество подделок Apple, Barbie и других известных брендовРубрика: общество
14.02.2019 16:12
ФОТО С САЙТА СИБИРСКОГО ТАМОЖЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Подделки известных брендов, таких как Bentley, Samsung, Apple и даже «Русское Лото», заполонили таможню Новосибирска.
За 2018 год Новосибирская таможня изъяла более 600 тысяч поддельных товаров. По сравнению с 2017 годом количество контрафакта увеличилось почти в четыре раза. В списке арестованных товаров не только одежда, но и электроника, парфюмерия, а также детские игрушки. Об этом сообщили в пресс-службе Сибирского таможенного управления.
Чаще всего подделывают такие марки, как BMW, NIKE, REEBOK, HASBRO, BARBIE, SAMSUNG, LOUIS VUITTON, APPLE, CHANEL, FIFA, «СОБЕРИ 4», «РУССКОЕ ЛОТО», «УЮТ».
Поддельную продукцию изымают как при ввозе, так и с полок магазинов Новосибирска. Основная часть таких товаров приходит из Китая.
В отношении нарушителей закона возбуждены административные дела по статьям 14.10 КоАП РФ «Незаконное использование товарного знака» и 7.12 КоАП РФ «Нарушение авторских и смежных прав, изобретательских и патентных прав». Организации, которые пытались ввезти подделки, заплатили штрафы от 50 до 60 тысяч рублей. Весь контрафакт будет уничтожен.
Напомним, в Новосибирскую область контрабандой пытались провезти орехи из Казахстана.
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