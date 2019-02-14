Сегодня ночью экстренные службы соберутся в Новосибирском метро

ФОТО С САЙТА ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГУ МЧС РОССИИ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

На станции метро «Площадь Гарина Михайловского» пройдут ночные учения спасателей.

Сегодня ночью, 14 февраля, пройдут плановые ночные учения в метро. По тревоге будут подняты спасатели, пожарные, врачи, полицейские. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

ГУ МЧС России призывает не беспокоиться жителей города из-за возможного скопления спецтехники в районе станции метро «Площадь Гарина Михайловского». Мероприятие будет проходить в тоннеле метро и закончится около трёх часов ночи. Сотрудники экстренных служб Новосибирска совместно с работниками метрополитена будут отрабатывать сценарий эвакуации пострадавших и предотвращения ЧС.

Напомним, вчера сотрудники МЧС ликвидировали крупный пожар в Новосибирске.