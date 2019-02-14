Сегодня ночью экстренные службы соберутся в Новосибирском метро

Лента новостейПредложить новость
Роскачество назвало стандартный размер презерватива и дало советы по его выбору
Новосибирский полицейский хотел нажиться на барнаульском предпринимателе
Новая экспозиция открылась в поезде-музее «Новониколаевск — Новосибирск»
Мэрия Новосибирска ищет арендатора для единственного кинотеатра на Затулинке
Новосибирская область стала одним из лидеров по вакансиям, связанным с YouTube
Мировые премьеры представят новосибирцам на Транссибирском Арт-Фестивале
«ВКонтакте» будет судиться с сервисом по поиску людей по фото в соцсети
Сегодня ночью экстренные службы соберутся в Новосибирском метроРубрика: общество
14.02.2019 17:49
ФОТО С САЙТА ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГУ МЧС РОССИИ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
На станции метро «Площадь Гарина Михайловского» пройдут ночные учения спасателей.
Сегодня ночью, 14 февраля, пройдут плановые ночные учения в метро. По тревоге будут подняты спасатели, пожарные, врачи, полицейские. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.
ГУ МЧС России призывает не беспокоиться жителей города из-за возможного скопления спецтехники в районе станции метро «Площадь Гарина Михайловского». Мероприятие будет проходить в тоннеле метро и закончится около трёх часов ночи. Сотрудники экстренных служб Новосибирска совместно с работниками метрополитена будут отрабатывать сценарий эвакуации пострадавших и предотвращения ЧС.
Напомним, вчера сотрудники МЧС ликвидировали крупный пожар в Новосибирске.
Комментарии
Лента новостей
Роскачество назвало стандартный размер презерватива и дало советы по его выбору
Новосибирский полицейский хотел нажиться на барнаульском предпринимателе
Новая экспозиция открылась в поезде-музее «Новониколаевск — Новосибирск»
Мэрия Новосибирска ищет арендатора для единственного кинотеатра на Затулинке
Новосибирская область стала одним из лидеров по вакансиям, связанным с YouTube
Мировые премьеры представят новосибирцам на Транссибирском Арт-Фестивале
«ВКонтакте» будет судиться с сервисом по поиску людей по фото в соцсети
Статьи по теме
Новости по теме
Популярное