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Сегодня ночью экстренные службы соберутся в Новосибирском метро

Рубрика: общество

14.02.2019 17:49

ФОТО С САЙТА ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГУ МЧС РОССИИ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

На станции метро «Площадь Гарина Михайловского» пройдут ночные учения спасателей.

Сегодня ночью, 14 февраля, пройдут плановые ночные учения в метро. По тревоге будут подняты спасатели, пожарные, врачи, полицейские. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ  МЧС России по Новосибирской области.

ГУ МЧС России призывает не беспокоиться жителей города из-за возможного скопления спецтехники в районе станции метро «Площадь Гарина Михайловского». Мероприятие будет проходить в тоннеле метро и закончится около трёх часов ночи. Сотрудники экстренных служб Новосибирска совместно с работниками метрополитена будут отрабатывать сценарий  эвакуации пострадавших и предотвращения ЧС.

Напомним, вчера сотрудники МЧС ликвидировали крупный пожар в Новосибирске.

 

Теги: учения спасатели МЧС

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Больше половины новосибирцев не отмечает День святого Валентина

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В Новосибирске усилили борьбу с эпидемией гриппа и ОРВИ

сегодня 19:01 Общество 0 Коммент.

Плюсовая температура порадует новосибирцев на выходных

сегодня 18:21 Общество 0 Коммент.

Новосибирский полицейский хотел нажиться на барнаульском предпринимателе

сегодня 17:11 Хроника 0 Коммент.

Новая экспозиция открылась в поезде-музее «Новониколаевск — Новосибирск»

сегодня 14:33 Общество 0 Коммент.

Хоккейная «Сибирь» сегодня сыграет с «Нефтехимиком»

сегодня 13:34 Общество 0 Коммент.

В новосибирском ТРЦ «Сан Сити» появился виртуальный ЗАГС

сегодня 13:02 Общество 0 Коммент.

Новосибирская ГЭС выдержала проверку аномальным холодом

сегодня 12:21 Общество 0 Коммент.

Мэрия Новосибирска ищет арендатора для единственного кинотеатра на Затулинке

сегодня 11:58 Общество 0 Коммент.

В новосибирском аэропорту рейс в Краснодар задержан на 20 часов

сегодня 11:49 Общество 0 Коммент.

Заместитель председателя СО РАН задержан в Новосибирске и конвоирован во Владивосток

сегодня 10:59 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирском зоопарке улучшают условия для львов и тигров

сегодня 10:11 Общество 0 Коммент.

Новосибирская область стала одним из лидеров по вакансиям, связанным с YouTube

сегодня 09:44 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы выбрали лучший подарок для мужчины на 23 февраля.

сегодня 09:01 Общество 0 Коммент.

Мировые премьеры представят новосибирцам на Транссибирском Арт-Фестивале

сегодня 08:03 Афиша 0 Коммент.

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сегодня 07:04 Общество 0 Коммент.

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вчера 20:38 Наука 0 Коммент.

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вчера 20:09 Общество 0 Коммент.

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