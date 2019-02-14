Мэрия ищет арендатора для единственного кинотеатра на Затулинке

Фото с группы кинотеатра "Рассвет" в социальной сети "ВКонтакте"

Мэрия Новосибирска выложила информацию о новом лоте на сайте государственных торгов; минимальная цена за договор — более 16 миллионов рублей.

На официальном сайте для размещения информации о проведении торгов вчера, 13 февраля, появилось объявление о сдаче в аренду здания кинотеатра «Рассвет».

В конце августа прошлого года в группе кинотеатра в социальной сети «ВКонтакте» появилась информация о том, что "Рассвет" могут закрыть из-за проблем с противопожарной безопасностью Официально кинотеатр перестал работать с 21 января 2019 года.

Сейчас мэрия приняла решение найти нового арендатора здания на торгах.

«Целевое предназначение: для кинопоказа и связанной с этим деятельностью. Это отдельно стоящее здание площадью 3 601, 30 м. Начальная цена: 16 млн 76 тысяч рублей», – говорится в описании лота на сайте для государственных торгов.

Также уточняется, что месячная арендная плата за "Рассвет" 259 тысяч рублей. Прием заявок проходит до 6 марта.

Напомним, 16 ноября 2018 года торговый комплекс на бывшей "барахолке" закрыли из-за опасности пожара.