5 баллов
-11
65.68 74.39
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Мэрия ищет арендатора для единственного кинотеатра на Затулинке

сегодня 11:58 Общество 0 Коммент.

В новосибирском аэропорту рейс в Краснодар задержан на 20 часов

сегодня 11:49 Общество 0 Коммент.

Заместитель председателя СО РАН задержан в Новосибирске и конвоирован во Владивосток

сегодня 10:59 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирском зоопарке улучшают условия для львов и тигров

сегодня 10:11 Общество 0 Коммент.

Новосибирская область стала одним из лидеров по вакансиям, связанным с YouTube

сегодня 09:44 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы выбрали лучший подарок для мужчины на 23 февраля.

сегодня 09:01 Общество 0 Коммент.

Мировые премьеры представят новосибирцам на Транссибирском Арт-Фестивале

сегодня 08:03 Афиша 0 Коммент.

«ВКонтакте» будет судиться с сервисом по поиску людей по фото в соцсети

сегодня 07:04 Общество 0 Коммент.

Новосибирские учёные помогают искать воду в сёлах

вчера 20:38 Наука 0 Коммент.

В Новосибирске умер один из основателей группы «Калинов Мост»

вчера 20:09 Общество 0 Коммент.

Сотрудники МЧС ликвидировали крупный пожар в Новосибирске

вчера 20:01 Хроника 0 Коммент.

Ледяные иглы вместо снежинок выпали в Кузбассе

вчера 19:34 Общество 0 Коммент.

Петербургский хирург спас сибирячку с запущенной формой рака во время мастер-класса

вчера 19:30 Общество 0 Коммент.

Няню для двойняшек с зарплатой 100 тысяч рублей ищут в Новосибирске

вчера 18:41 Работа 0 Коммент.

Новосибирский аэропорт Толмачёво станет прозрачным

вчера 18:34 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске открылась диагностическая клиника

вчера 18:30 Общество 0 Коммент.

В Шерегеше горнолыжник попал в реанимацию после столкновения со снегоходом

вчера 18:19 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы спасли щенков от смерти в старом погребе

вчера 18:14 Хроника 0 Коммент.

Love Radio дарит золотые кулоны за признание в любви

вчера 18:01 Общество 0 Коммент.

Мэрия ищет арендатора для единственного кинотеатра на Затулинке

Рубрика: общество

14.02.2019 11:58

Фото с группы кинотеатра "Рассвет" в социальной сети "ВКонтакте"

Мэрия Новосибирска выложила информацию о новом лоте на сайте государственных торгов; минимальная цена за договор — более 16 миллионов рублей. 

На официальном сайте для размещения информации о проведении торгов вчера, 13 февраля, появилось объявление о сдаче в аренду здания кинотеатра «Рассвет». 

В конце августа прошлого года в группе кинотеатра в социальной сети «ВКонтакте» появилась информация о том, что "Рассвет" могут закрыть из-за проблем с противопожарной безопасностью  Официально кинотеатр перестал работать с 21 января 2019 года.

Сейчас мэрия приняла решение найти нового арендатора здания на торгах. 

«Целевое предназначение: для кинопоказа и связанной с этим деятельностью. Это отдельно стоящее здание площадью 3 601, 30 м. Начальная цена: 16 млн 76 тысяч рублей», – говорится в описании лота на сайте для государственных торгов. 

Также уточняется, что месячная арендная плата за "Рассвет" 259 тысяч рублей. Прием заявок проходит до 6 марта.

Напомним, 16 ноября 2018 года торговый комплекс на бывшей "барахолке" закрыли из-за опасности пожара.

Теги: мэрия кинотеатры

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Мэрия ищет арендатора для единственного кинотеатра на Затулинке

сегодня 11:58 Общество 0 Коммент.

В новосибирском аэропорту рейс в Краснодар задержан на 20 часов

сегодня 11:49 Общество 0 Коммент.

Заместитель председателя СО РАН задержан в Новосибирске и конвоирован во Владивосток

сегодня 10:59 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирском зоопарке улучшают условия для львов и тигров

сегодня 10:11 Общество 0 Коммент.

Новосибирская область стала одним из лидеров по вакансиям, связанным с YouTube

сегодня 09:44 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы выбрали лучший подарок для мужчины на 23 февраля.

сегодня 09:01 Общество 0 Коммент.

Мировые премьеры представят новосибирцам на Транссибирском Арт-Фестивале

сегодня 08:03 Афиша 0 Коммент.

«ВКонтакте» будет судиться с сервисом по поиску людей по фото в соцсети

сегодня 07:04 Общество 0 Коммент.

Новосибирские учёные помогают искать воду в сёлах

вчера 20:38 Наука 0 Коммент.

В Новосибирске умер один из основателей группы «Калинов Мост»

вчера 20:09 Общество 0 Коммент.

Сотрудники МЧС ликвидировали крупный пожар в Новосибирске

вчера 20:01 Хроника 0 Коммент.

Ледяные иглы вместо снежинок выпали в Кузбассе

вчера 19:34 Общество 0 Коммент.

Петербургский хирург спас сибирячку с запущенной формой рака во время мастер-класса

вчера 19:30 Общество 0 Коммент.

Няню для двойняшек с зарплатой 100 тысяч рублей ищут в Новосибирске

вчера 18:41 Работа 0 Коммент.

Новосибирский аэропорт Толмачёво станет прозрачным

вчера 18:34 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске открылась диагностическая клиника

вчера 18:30 Общество 0 Коммент.

В Шерегеше горнолыжник попал в реанимацию после столкновения со снегоходом

вчера 18:19 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы спасли щенков от смерти в старом погребе

вчера 18:14 Хроника 0 Коммент.

Love Radio дарит золотые кулоны за признание в любви

вчера 18:01 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
22.09.2018

Сохранить любой ценой

Можно ли сохранить историческое здание бывшего кин...

Читать далее
Image
23.07.2018

Турникеты и люди

Какое будущее ожидает электрический транспорт в Новосибирске...

Читать далее

Новости по теме

Прокурор, метро и чёрное небо - Итоги недели Сиб.фм 10.02.2019 В Новосибирске реализация проекта по продолжению строительства метро откладывается 06.02.2019 2ГИС назвал самые популярные новосибирские компании 05.02.2019 Прокуратура извинилась перед Солодкиными за незаконное привлечение к уголовной ответственности 05.02.2019

Популярное

Image

Продюсер Децла назвал новую причину смерти певца

Image

«Росконтроль» назвал самые лучшие марки детских подгузников

Image

«Росконтроль» назвал самый опасный стиральный порошок

Image

Экстренное предупреждение МЧС: аномальные морозы за -40 возвращаю...

Image

В Республике Алтай произошло февральское наводнение

Image

Электрички и поезда встали под Новосибирском из-за аварии

Image

Из-за аномальных морозов в Новосибирской области замёрзли водопад...

Image

Врачи удалили томичке гигантскую опухоль из живота

Image

Подросток ломал лёд на середине реки в Новосибирске

Image

Американские учёные назвали новую угрозу для Сибири

Image

Новосибирский таксист отказался везти женщину и вытащил её за шуб...

Image

Мэр Новосибирска дал пояснение по строительству Дзержинской линии...

Image

Весна придёт в Новосибирск на две недели раньше обычного