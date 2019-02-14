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В Новосибирске задержали онлайн-наркодилеров

Рубрика: общество

14.02.2019 10:39

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

Международная группа преступников ежемесячно получала 25 миллионов рублей, занимаясь торговлей наркотиками.

В Новосибирске правоохранительные органы задержали 18 человек, которым предъявлено обвинение за производство и сбыт синтетических наркотиков. Наркотики сбывались через сайт и мессенджеры. Сегодня, 14 февраля, об этом сообщили на сайте ГУ МВД России по Новосибирской области.

Группа злоумышленников производила наркотики в своей лаборатории и распространяла их на территории Новосибирской, Томской Кемеровской областей и Алтайского края, а также в одной из стран ближайшего зарубежья. 

«По имеющейся информации, ежедневно злоумышленниками реализовывалось свыше 1000 розничных доз наркотиков. Ежемесячный доход от противоправной деятельности превышал 25 миллионов рублей», — прокомментировала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Несмотря на сложность поиска людей, которые занимались администрированием сайта, сотрудникам правоохранительных органов удалось выйти на главных участников преступной организации.

Во время обыска у обвиняемых нашли 15 килограммов наркотиков и оборудование для их производства.

Сейчас возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ и проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установления дополнительной информации.

Напомним, эксперты заявили, что в Новосибирской области наркоманов стало меньше.

 

Теги: наркотики интернет МВД

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В Новосибирском зоопарке улучшают условия для львов и тигров

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Новосибирские учёные помогают искать воду в сёлах

вчера 20:38 Наука 0 Коммент.

В Новосибирске умер один из основателей группы «Калинов Мост»

вчера 20:09 Общество 0 Коммент.

Сотрудники МЧС ликвидировали крупный пожар в Новосибирске

вчера 20:01 Хроника 0 Коммент.

Ледяные иглы вместо снежинок выпали в Кузбассе

вчера 19:34 Общество 0 Коммент.

Петербургский хирург спас сибирячку с запущенной формой рака во время мастер-класса

вчера 19:30 Общество 0 Коммент.

Няню для двойняшек с зарплатой 100 тысяч рублей ищут в Новосибирске

вчера 18:41 Работа 0 Коммент.

Новосибирский аэропорт Толмачёво станет прозрачным

вчера 18:34 Общество 0 Коммент.

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вчера 18:30 Общество 0 Коммент.

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вчера 18:19 Хроника 0 Коммент.

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вчера 18:01 Общество 0 Коммент.

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