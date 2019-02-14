В Новосибирске задержали онлайн-наркодилеров

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Международная группа преступников ежемесячно получала 25 миллионов рублей, занимаясь торговлей наркотиками.

В Новосибирске правоохранительные органы задержали 18 человек, которым предъявлено обвинение за производство и сбыт синтетических наркотиков. Наркотики сбывались через сайт и мессенджеры. Сегодня, 14 февраля, об этом сообщили на сайте ГУ МВД России по Новосибирской области.

Группа злоумышленников производила наркотики в своей лаборатории и распространяла их на территории Новосибирской, Томской Кемеровской областей и Алтайского края, а также в одной из стран ближайшего зарубежья.

«По имеющейся информации, ежедневно злоумышленниками реализовывалось свыше 1000 розничных доз наркотиков. Ежемесячный доход от противоправной деятельности превышал 25 миллионов рублей», — прокомментировала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Несмотря на сложность поиска людей, которые занимались администрированием сайта, сотрудникам правоохранительных органов удалось выйти на главных участников преступной организации.

Во время обыска у обвиняемых нашли 15 килограммов наркотиков и оборудование для их производства.

Сейчас возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ и проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установления дополнительной информации.

Напомним, эксперты заявили, что в Новосибирской области наркоманов стало меньше.