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В Новосибирске усилили борьбу с эпидемией гриппа и ОРВИ

Рубрика: общество

14.02.2019 19:01

фото с сайта pixabay.com

Мэрия Новосибирска поручила усилить контроль за тем, чтобы общественный транспорт и вокзалы ежедневно дезинфицировали.

По данным замруководителя регионального управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Лады Самойловой, эпидпорог заболеваемости ОРВИ и гриппом в области превышен уже на 27, 8 %. В связи с этим, в мэрии прошло внеочередное заседание по борьбе с эпидемией.

Так, руководителям муниципальных организаций и администрациям районов поручили ввести ограничения на проведения массовых мероприятий в закрытых помещениях. В метрополитене, автовокзале и автотранспортных предприятиях усилят контроль над тем, чтобы ежедневно проводилась дезинфекция в транспорте, вокзалах и станциях. Также там будут следить за соблюдением температурного режима.

Похожие рекомендации даны и другим подведомственным организациями. Если же люди работают на улице, то им должны предоставить помещение для обогрева и обедов. К работе не должны допускать людей с признаками заболевания ОРВИ и гриппа.

“Общие рекомендации для всех:  проведение санитарно-просветительской работы с сотрудниками, учащимися, воспитанниками, получателями услуг санитарно-просветительной работы о соблюдении правил личной гигиены, о необходимости соблюдения правил личной и общественной профилактики гриппа и ОРВИ и соблюдение масочного режима”, — сообщили в мэрии Новосибирска.

Напомним, в феврале роспотребнадзор объяснил смерть молодой жительницы Бердска от гриппа.

Теги: здоровье погода болезни

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