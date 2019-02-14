В Новосибирске отмечают День святого Валентина. online

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Сегодня жители города отмечают самый романтичный праздник – День святого Валентина, который празднуют во многих странах уже на протяжении 16 веков. Все спешат вручить подарки своим возлюбленным, а те кто ещё не успел подготовиться – в спешке придумывают идеи подарков. Редакция Сиб. фм делится впечатлениями и поздравлениями новосибирцев, которые уже начали отмечать этот праздник.

14:25. Не смогли придумать, что подарить второй половинке? Кинотеатр «Победа» подготовил программу из шести фильмов о любви. Вы можете сходить на трогательную мелодраму, выбрать комедию или фантастический триллер.

14:47. Портал «Молодёжь Новосибирской области» начал розыгрыш двух билетов на спектакль «Андерсен» (театр «Понедельник выходной»). Чтобы стать участником, нужно выложить в соцсети ВКонтакте или Instagram фотографию с поцелуем и поставить хештег #полюбви54. Победителем станет тот, чей пост наберёт больше лайков. Самые быстрые уже успели выложить свои фото:

13:30. Новосибирцы получают признание в любви даже у себя на работе. «Коллеги, признавайтесь, кто подложил?», — написал Илья на своей странице в Вконтакте.

13:21. Пользователи Instagram начали выкладывать первые поздравления. «Поздравляем с Днём святого Валентина! Желаем с чувством влюблённости встречать каждый день. Желаем любить своих близких, свою вторую половинку, свою работу и деятельность, свою жизнь и себя. И пуст всякая любовь будет взаимной!», — пишет Максим.

13:15. Новосибирский ТРЦ «Сан-Сити» тоже подготовился к празднику. Руководство установило специальный автомат — благодаря ему, все желающие зарегистрировать свои отношения, могут сделать это без паспорта. Чтобы пожениться, влюблённым нужно просто ввести свои имя и фамилию.

13:00. Многие девушки уже заранее начинают готовиться к празднику и продумывают свой образ до мелочей.

«У нас перед Днём святого Валентина очень активно стали записываться на маникюр и педикюр, укладку», — говорит заместитель по развитию салона красоты «ЛеОл Т» Дарья. Мужчины тоже активно готовятся. По словам Дари, за полторы недели до праздника у них начали активно покупать подарочные сертификаты. Суммы разные – от 1500 до 15000 рублей.

12:30. По данным экспертов сервиса «Юла» самым популярным подарком в этом году стал мишка из роз. Количество объявлений о продаже выросло в 36 раз. Такой мишка обойдётся новосибирцу примерно в 1800 рублей.

12:00. Перед Днём святого Валентина интернет-пользователи 24 тысячи раз искали информацию по запросу «цветы Новосибирск».По данным сервиса Wordstat, поисковой запрос «розы Новосибирск» отправляли 10 тысяч раз за последний месяц, тюльпанами новосибирцы интересовались в 4,5 раза реже.

Напомним,в Новосибирске разразился цветочный бум перед Днём всех влюблённых.