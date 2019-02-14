В Новосибирске отмечают День святого Валентина. online

5 баллов
-11
65.68 74.39
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Мэрия ищет арендатора для единственного кинотеатра на Затулинке

сегодня 11:58 Общество 0 Коммент.

В новосибирском аэропорту рейс в Краснодар задержан на 20 часов

сегодня 11:49 Общество 0 Коммент.

Заместитель председателя СО РАН задержан в Новосибирске и конвоирован во Владивосток

сегодня 10:59 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирском зоопарке улучшают условия для львов и тигров

сегодня 10:11 Общество 0 Коммент.

Новосибирская область стала одним из лидеров по вакансиям, связанным с YouTube

сегодня 09:44 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы выбрали лучший подарок для мужчины на 23 февраля.

сегодня 09:01 Общество 0 Коммент.

Мировые премьеры представят новосибирцам на Транссибирском Арт-Фестивале

сегодня 08:03 Афиша 0 Коммент.

«ВКонтакте» будет судиться с сервисом по поиску людей по фото в соцсети

сегодня 07:04 Общество 0 Коммент.

Новосибирские учёные помогают искать воду в сёлах

вчера 20:38 Наука 0 Коммент.

В Новосибирске умер один из основателей группы «Калинов Мост»

вчера 20:09 Общество 0 Коммент.

Сотрудники МЧС ликвидировали крупный пожар в Новосибирске

вчера 20:01 Хроника 0 Коммент.

Ледяные иглы вместо снежинок выпали в Кузбассе

вчера 19:34 Общество 0 Коммент.

Петербургский хирург спас сибирячку с запущенной формой рака во время мастер-класса

вчера 19:30 Общество 0 Коммент.

Няню для двойняшек с зарплатой 100 тысяч рублей ищут в Новосибирске

вчера 18:41 Работа 0 Коммент.

Новосибирский аэропорт Толмачёво станет прозрачным

вчера 18:34 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске открылась диагностическая клиника

вчера 18:30 Общество 0 Коммент.

В Шерегеше горнолыжник попал в реанимацию после столкновения со снегоходом

вчера 18:19 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы спасли щенков от смерти в старом погребе

вчера 18:14 Хроника 0 Коммент.

Love Radio дарит золотые кулоны за признание в любви

вчера 18:01 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске отмечают День святого Валентина. online

Рубрика: общество

14.02.2019 12:32

фото с сайта pixabay.com

Сегодня жители города отмечают самый романтичный праздник – День святого Валентина, который празднуют во  многих странах уже на протяжении 16 веков. Все спешат вручить подарки своим возлюбленным, а те кто ещё не успел подготовиться – в спешке придумывают идеи подарков. Редакция Сиб. фм делится впечатлениями и поздравлениями новосибирцев, которые уже начали отмечать этот праздник. 

14:25. Не смогли придумать, что подарить второй половинке? Кинотеатр «Победа» подготовил программу из шести фильмов о любви. Вы можете сходить на трогательную мелодраму, выбрать комедию или фантастический триллер. 

14:47. Портал «Молодёжь Новосибирской области» начал розыгрыш двух билетов на спектакль «Андерсен» (театр «Понедельник выходной»). Чтобы стать участником, нужно выложить в соцсети ВКонтакте или Instagram фотографию с поцелуем и поставить хештег #полюбви54. Победителем станет тот, чей пост наберёт больше лайков. Самые быстрые уже успели выложить свои фото: 

 13:30. Новосибирцы получают признание в любви даже у себя на работе. «Коллеги, признавайтесь, кто подложил?», — написал Илья на своей странице в Вконтакте.

13:21. Пользователи Instagram начали выкладывать первые поздравления. «Поздравляем с Днём святого Валентина! Желаем с чувством влюблённости встречать каждый день. Желаем любить своих близких, свою вторую половинку, свою работу и деятельность, свою жизнь и себя. И пуст всякая любовь будет взаимной!», — пишет Максим.

13:15. Новосибирский ТРЦ  «Сан-Сити» тоже подготовился к празднику. Руководство установило специальный автомат — благодаря ему, все желающие зарегистрировать свои отношения, могут сделать это без паспорта. Чтобы пожениться, влюблённым нужно просто ввести свои имя и фамилию. 

13:00. Многие девушки уже заранее начинают готовиться к празднику и продумывают свой образ до мелочей.

«У нас перед Днём святого Валентина очень активно стали записываться на маникюр и педикюр, укладку», — говорит заместитель по развитию салона красоты «ЛеОл Т» Дарья. Мужчины тоже активно готовятся. По словам Дари, за полторы недели до праздника у них начали активно покупать подарочные сертификаты. Суммы разные – от 1500 до 15000 рублей. 

12:30. По данным экспертов сервиса «Юла» самым популярным подарком в этом году стал мишка из роз. Количество объявлений о продаже выросло в 36 раз. Такой мишка обойдётся новосибирцу примерно в 1800 рублей. 

12:00. Перед Днём святого Валентина интернет-пользователи 24 тысячи раз искали информацию по запросу «цветы Новосибирск».По данным сервиса Wordstat, поисковой запрос «розы Новосибирск» отправляли 10 тысяч раз за последний месяц, тюльпанами новосибирцы интересовались в 4,5 раза реже. 

Напомним,в Новосибирске разразился цветочный бум перед Днём всех влюблённых.

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Мэрия ищет арендатора для единственного кинотеатра на Затулинке

сегодня 11:58 Общество 0 Коммент.

В новосибирском аэропорту рейс в Краснодар задержан на 20 часов

сегодня 11:49 Общество 0 Коммент.

Заместитель председателя СО РАН задержан в Новосибирске и конвоирован во Владивосток

сегодня 10:59 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирском зоопарке улучшают условия для львов и тигров

сегодня 10:11 Общество 0 Коммент.

Новосибирская область стала одним из лидеров по вакансиям, связанным с YouTube

сегодня 09:44 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы выбрали лучший подарок для мужчины на 23 февраля.

сегодня 09:01 Общество 0 Коммент.

Мировые премьеры представят новосибирцам на Транссибирском Арт-Фестивале

сегодня 08:03 Афиша 0 Коммент.

«ВКонтакте» будет судиться с сервисом по поиску людей по фото в соцсети

сегодня 07:04 Общество 0 Коммент.

Новосибирские учёные помогают искать воду в сёлах

вчера 20:38 Наука 0 Коммент.

В Новосибирске умер один из основателей группы «Калинов Мост»

вчера 20:09 Общество 0 Коммент.

Сотрудники МЧС ликвидировали крупный пожар в Новосибирске

вчера 20:01 Хроника 0 Коммент.

Ледяные иглы вместо снежинок выпали в Кузбассе

вчера 19:34 Общество 0 Коммент.

Петербургский хирург спас сибирячку с запущенной формой рака во время мастер-класса

вчера 19:30 Общество 0 Коммент.

Няню для двойняшек с зарплатой 100 тысяч рублей ищут в Новосибирске

вчера 18:41 Работа 0 Коммент.

Новосибирский аэропорт Толмачёво станет прозрачным

вчера 18:34 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске открылась диагностическая клиника

вчера 18:30 Общество 0 Коммент.

В Шерегеше горнолыжник попал в реанимацию после столкновения со снегоходом

вчера 18:19 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы спасли щенков от смерти в старом погребе

вчера 18:14 Хроника 0 Коммент.

Love Radio дарит золотые кулоны за признание в любви

вчера 18:01 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
сегодня 11:23

События выходных: тает лёд

Истинно грузинская легенда, классика восто...

Читать далее
Image
сегодня 09:30

Места для сладких парочек

Где в городе можно сделать романтичные селф...

Читать далее
Image
07.02.2019

События выходных: остаёмся зимовать

Пёстрые циркачи на воде,...

Читать далее
Image
04.02.2019

ЖК «Гудимов»: в окружении историй

Читать далее
Image
01.02.2019

Коррупция отделалась непреодолимым испугом

Законопро...

Читать далее
Image
31.01.2019

Строй по смарту

Правила жизни строителей, которые выжили в кризис и стали силь...

Читать далее

Новости по теме

Хоккейная «Сибирь» сегодня сыграет с «Нефтехимиком» сегодня 13:34 В новосибирском ТРЦ «Сан Сити» появился виртуальный ЗАГС сегодня 13:02 Новосибирская ГЭС выдержала проверку аномальным холодом сегодня 12:21 Мэрия ищет арендатора для единственного кинотеатра на Затулинке сегодня 11:58 В новосибирском аэропорту рейс в Краснодар задержан на 20 часов сегодня 11:49

Популярное

Image

Продюсер Децла назвал новую причину смерти певца

Image

«Росконтроль» назвал самые лучшие марки детских подгузников

Image

«Росконтроль» назвал самый опасный стиральный порошок

Image

Экстренное предупреждение МЧС: аномальные морозы за -40 возвращаю...

Image

В Республике Алтай произошло февральское наводнение

Image

Электрички и поезда встали под Новосибирском из-за аварии

Image

Из-за аномальных морозов в Новосибирской области замёрзли водопад...

Image

Врачи удалили томичке гигантскую опухоль из живота

Image

Подросток ломал лёд на середине реки в Новосибирске

Image

Американские учёные назвали новую угрозу для Сибири

Image

Новосибирский таксист отказался везти женщину и вытащил её за шуб...

Image

Мэр Новосибирска дал пояснение по строительству Дзержинской линии...

Image

Весна придёт в Новосибирск на две недели раньше обычного