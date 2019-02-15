В Новосибирской области планируют ускорить расселение аварийного жилья

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Замминистра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Елена Макавчик посетила ряд аварийных домов и проинспектировала ход переселения граждан.

Новосибирская область активно приступила к одному из приоритетных направлений нацпроекта “Жильё и городская среда”, который реализуется по майскому Указу президента. Конкретно, правительство уделяет особое внимание увеличению темпов расселения аварийного жилья.

Удачным примером такой работы считают Маслянинский район. По словам замминистра ЖКХ и энергетики региона Елены Макавчик, его общая расселяемая площадь составляет почти 3,5 тысячи квадратных метров, где живёт 181 человек. Ветхие дома есть в Чупино, Бажинске, Мамоново и Маслянино.

«Средства на расселение аварийного жилья в Маслянино в размере около 9 млн рублей предусмотрены из бюджета Новосибирской области в 2019 году. Кроме того, рассматривается вопрос о предоставлении в 2019 году администрации Бажинского сельсовета средств федерального бюджета в размере свыше 35,6 млн рублей на расселение 924,3 кв.м аварийного жилищного фонда, в котором проживает 53 человек» , – отметила Елена Макавчик.

Напомним, в августе власти Новосибирска обсуждали программу расселения ветхого и аварийного жилья.