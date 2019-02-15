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В Новосибирской области планируют ускорить расселение аварийного жилья

Рубрика: недвижимость, общество

15.02.2019 07:05

фото с сайта pixabay.com

Замминистра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Елена Макавчик посетила ряд аварийных домов и проинспектировала ход переселения граждан.

Новосибирская область активно приступила к одному из приоритетных направлений нацпроекта “Жильё и городская среда”, который реализуется по майскому Указу президента. Конкретно, правительство уделяет особое внимание увеличению темпов расселения аварийного жилья.

Удачным примером такой работы считают Маслянинский район. По словам замминистра ЖКХ и энергетики региона Елены Макавчик, его общая расселяемая площадь составляет почти 3,5 тысячи квадратных метров, где живёт 181 человек. Ветхие дома есть в Чупино, Бажинске, Мамоново и Маслянино.

«Средства на расселение аварийного жилья в Маслянино в размере около 9 млн рублей предусмотрены из бюджета Новосибирской области в 2019 году. Кроме того, рассматривается вопрос о предоставлении в 2019 году администрации Бажинского сельсовета средств федерального бюджета в размере свыше 35,6 млн рублей на расселение 924,3 кв.м аварийного жилищного фонда, в котором проживает 53 человек» , – отметила Елена Макавчик.

Напомним, в августе власти Новосибирска обсуждали программу расселения ветхого и аварийного жилья.

 

Теги: жильё аварийное жилье Правительство Новосибирской области

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Лента новостей

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ХК «Сибирь» в овертайме уступил «Нефтехимику»

сегодня 09:05 Общество 0 Коммент.

Назван самый бедный регион России и он находится в Сибири

сегодня 09:04 Экономика 0 Коммент.

В российской рознице не нашли пельменей высокого качества

сегодня 08:03 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области планируют ускорить расселение аварийного жилья

сегодня 07:05 Недвижимость 0 Коммент.

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вчера 20:01 Общество 0 Коммент.

Больше половины новосибирцев не отмечает День святого Валентина

вчера 19:34 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске усилили борьбу с эпидемией гриппа и ОРВИ

вчера 19:01 Общество 0 Коммент.

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вчера 18:21 Общество 0 Коммент.

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вчера 17:11 Хроника 0 Коммент.

Новая экспозиция открылась в поезде-музее «Новониколаевск — Новосибирск»

вчера 14:33 Общество 0 Коммент.

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вчера 13:34 Общество 0 Коммент.

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вчера 12:21 Общество 0 Коммент.

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вчера 11:58 Общество 0 Коммент.

В новосибирском аэропорту рейс в Краснодар задержан на 20 часов

вчера 11:49 Общество 0 Коммент.

Заместитель председателя СО РАН задержан в Новосибирске и конвоирован во Владивосток

вчера 10:59 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирском зоопарке улучшают условия для львов и тигров

вчера 10:11 Общество 0 Коммент.

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