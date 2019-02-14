В новосибирском аэропорту рейс в Краснодар задержан на 20 часов

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Из-за метеоусловий произошла серьёзная задержка транзитного рейса, следовавшего в Новосибирск из Норильска.

Транзитный рейс Y7 915 авиакомпании Nordstar, следующий из Новосибирска в Краснодар задержан в аэропорту Толмачёво более, чем на 20 часов. Воздушное судно должно было вылететь из аэропорта Новосибирска 13 февраля в 16:05.

«Задержка связана с поздним прибытием самолёта из Норильска. Сейчас рейс в Краснодар назначен на 13:30», — прокомментировали Сиб.фм в пресс-службе «Толмачёво».

Самолёт должен был прилететь в Норильск и отправиться по маршруту Норильск-Новосибирск-Краснодар. Согласна информации на онлайн-табло аэропорта Норильска, задержка связана с неблагоприятными метеоусловиями.

Напомним, в январе рейс из Новосибирска в Тайланд задержали на 17 часов.