В новосибирском ТРЦ «Сан Сити» появился виртуальный ЗАГС

Фото со страницы "Виртуального ЗАГСА" в социальной сети Instagram

Теперь влюблённые могут за пару минут зарегистрировать брак, не выходя из торгового центра; это доступно даже несовершеннолетним.

В новосибирском ТРЦ «Сан сити» поставили автомат для влюблённых. Теперь все желающие зарегистрировать отношения без штампа в паспорте, смогут это сделать в «Виртуальном ЗАГСе».

Автомат не проверяет возраст и пол, поэтому ограничений нет. Чтобы жениться, достаточно ввести свои имена и фамилии, пройти шуточный тест на совместимость и сфотографироваться. После этого новобрачные получат силиконовые обручальные кольца и свидетельство о браке.

«Виртуальный ЗАГС» — первый в Сибири. С момента его открытия 150 пар уже опробовали новинку. Сегодня, в День всех влюблённых, администраторы надеются на повышенный спрос «ЗАГСа» .

Напомним, 14 февраля 2019 года мы рассказали, где часто фотографируются парочки в День всех влюблённых.