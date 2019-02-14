В новосибирском ТРЦ «Сан Сити» появился виртуальный ЗАГС

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В новосибирском ТРЦ «Сан Сити» появился виртуальный ЗАГСРубрика: общество
14.02.2019 13:02
Фото со страницы "Виртуального ЗАГСА" в социальной сети Instagram
Теперь влюблённые могут за пару минут зарегистрировать брак, не выходя из торгового центра; это доступно даже несовершеннолетним.
В новосибирском ТРЦ «Сан сити» поставили автомат для влюблённых. Теперь все желающие зарегистрировать отношения без штампа в паспорте, смогут это сделать в «Виртуальном ЗАГСе».
Автомат не проверяет возраст и пол, поэтому ограничений нет. Чтобы жениться, достаточно ввести свои имена и фамилии, пройти шуточный тест на совместимость и сфотографироваться. После этого новобрачные получат силиконовые обручальные кольца и свидетельство о браке.
«Виртуальный ЗАГС» — первый в Сибири. С момента его открытия 150 пар уже опробовали новинку. Сегодня, в День всех влюблённых, администраторы надеются на повышенный спрос «ЗАГСа» .
Напомним, 14 февраля 2019 года мы рассказали, где часто фотографируются парочки в День всех влюблённых.
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