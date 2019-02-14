В Новосибирском зоопарке улучшают условия для львов и тигров

Фото с группы Новосибирского зоопарка в социальной сети "ВКонтакте"

Сейчас в зоопарке идёт демонтаж старых вольеров для амурских тигров и африканских львов; животных переселили в другие клетки.

В Новосибирском зоопарке началась реконструкция вольеров для амурских тигров и африканских львов. Об этом сообщили вчера, 13 февраля, в группе Новосибирского зоопарка в социальной сети «ВКонтакте». Жилища больших кошек станут просторнее, в них появятся новые зоны для игр, активных прогулок и отдыха животных. Новые вольеры будут частично выполнены из стекла, и посетителям теперь будет удобнее наблюдать за животными.

Сейчас идёт демонтаж старых вольеров. Площадь, на которой идут работы, огорожена, но зоопарк работает в штатном режиме. Амурские тигры на время ремонта переехали в вольеры на медвежьей аллее и за павильон «Тропический мир».

«Просим посетителей соблюдать технику безопасности и не заходить на участки, где проходят ремонтные работы», – призывают подписчиков администраторы группы зоопарка в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, 5 февраля в Новосибирском зоопарке родились детёныши необычных зайцев.