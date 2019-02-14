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В Новосибирском зоопарке улучшают условия для львов и тигров

Рубрика: общество

14.02.2019 10:11

Фото с группы Новосибирского зоопарка в социальной сети "ВКонтакте"

Сейчас в зоопарке идёт демонтаж старых вольеров для амурских тигров и африканских львов; животных переселили в другие клетки. 

В Новосибирском зоопарке началась реконструкция вольеров для амурских тигров и африканских львов. Об этом сообщили вчера, 13 февраля, в группе Новосибирского зоопарка в социальной сети «ВКонтакте». Жилища больших кошек станут просторнее, в них появятся новые зоны для игр, активных прогулок и отдыха животных. Новые вольеры будут частично выполнены из стекла, и посетителям теперь будет удобнее наблюдать за животными. 

Сейчас идёт демонтаж старых вольеров. Площадь, на которой идут работы, огорожена, но зоопарк работает в штатном режиме. Амурские тигры на время ремонта переехали в вольеры на медвежьей аллее и за павильон «Тропический мир». 

«Просим посетителей соблюдать технику безопасности и не заходить на участки, где проходят ремонтные работы», – призывают подписчиков администраторы группы зоопарка в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, 5 февраля в Новосибирском зоопарке родились детёныши необычных зайцев.

Теги: ремонт Новосибирский зоопарк животные

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Предложить новость

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сегодня 10:59 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирском зоопарке улучшают условия для львов и тигров

сегодня 10:11 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:44 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы выбрали лучший подарок для мужчины на 23 февраля.

сегодня 09:01 Общество 0 Коммент.

Мировые премьеры представят новосибирцам на Транссибирском Арт-Фестивале

сегодня 08:03 Афиша 0 Коммент.

«ВКонтакте» будет судиться с сервисом по поиску людей по фото в соцсети

сегодня 07:04 Общество 0 Коммент.

Новосибирские учёные помогают искать воду в сёлах

вчера 20:38 Наука 0 Коммент.

В Новосибирске умер один из основателей группы «Калинов Мост»

вчера 20:09 Общество 0 Коммент.

Сотрудники МЧС ликвидировали крупный пожар в Новосибирске

вчера 20:01 Хроника 0 Коммент.

Ледяные иглы вместо снежинок выпали в Кузбассе

вчера 19:34 Общество 0 Коммент.

Петербургский хирург спас сибирячку с запущенной формой рака во время мастер-класса

вчера 19:30 Общество 0 Коммент.

Няню для двойняшек с зарплатой 100 тысяч рублей ищут в Новосибирске

вчера 18:41 Работа 0 Коммент.

Новосибирский аэропорт Толмачёво станет прозрачным

вчера 18:34 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске открылась диагностическая клиника

вчера 18:30 Общество 0 Коммент.

В Шерегеше горнолыжник попал в реанимацию после столкновения со снегоходом

вчера 18:19 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы спасли щенков от смерти в старом погребе

вчера 18:14 Хроника 0 Коммент.

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вчера 18:01 Общество 0 Коммент.

Из-за снегопада новосибирцы вынуждены подолгу стоять в пробках

вчера 17:11 Общество 0 Коммент.

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