В российской рознице не нашли пельменей высокого качества

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В российской рознице не нашли пельменей высокого качестваРубрика: общество
15.02.2019 08:03
фото с сайта pixabay.com
В некоторых случаях производители добавляют мясо с большим количеством антибиотиков или ингредиенты, которые не указаны на упаковке.
Роскачество при проверке пельмени не нашло производителя, который бы был удостоен “Знака качества”. Основными проблемами являются остатки антибиотиков в мясе и подмена заявленных на упаковке ингредиентов на более дешёвые аналоги. Также часто не указывают добавление таких ингредиентов как, например, крахмал и загустители. Об том рассказал ТАСС руководитель Роскачества Максим Протасов.
Во время проверки в двух случаях из 48 нашли превышение допустимых норм антибиотиков, а в десяти — присутствие незаявленных компонентов (курица и искусственные добавки).
"К сожалению, до российского "Знака качества" в данной категории, до наших опережающих требований, до этого стандарта не дотянулся пока ни один из производителей", — сообщил Максим Протасов.
Некоторые производители уже дали обратную связь Роскачеству, отметив, что усилили контроль и сменили поставщиков.
Напомним, 14 февраля Роскачество назвало стандартный размер презерватива и дало советы по его выбору.
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