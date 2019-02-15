5 баллов
-16
66.54 75.05
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Взрыв дома в Красноярске унёс жизни двух человек

сегодня 09:08 Хроника 0 Коммент.

ХК «Сибирь» в овертайме уступил «Нефтехимику»

сегодня 09:05 Общество 0 Коммент.

Назван самый бедный регион России и он находится в Сибири

сегодня 09:04 Экономика 0 Коммент.

В российской рознице не нашли пельменей высокого качества

сегодня 08:03 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области планируют ускорить расселение аварийного жилья

сегодня 07:05 Недвижимость 0 Коммент.

Грудничков моют в раковине для посуды в детской поликлинике Мошковского района

вчера 20:24 Общество 0 Коммент.

Роскачество назвало стандартный размер презерватива и дало советы по его выбору

вчера 20:01 Общество 0 Коммент.

Больше половины новосибирцев не отмечает День святого Валентина

вчера 19:34 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске усилили борьбу с эпидемией гриппа и ОРВИ

вчера 19:01 Общество 0 Коммент.

Плюсовая температура порадует новосибирцев на выходных

вчера 18:21 Общество 0 Коммент.

Новосибирский полицейский хотел нажиться на барнаульском предпринимателе

вчера 17:11 Хроника 0 Коммент.

Новая экспозиция открылась в поезде-музее «Новониколаевск — Новосибирск»

вчера 14:33 Общество 0 Коммент.

Хоккейная «Сибирь» сегодня сыграет с «Нефтехимиком»

вчера 13:34 Общество 0 Коммент.

В новосибирском ТРЦ «Сан Сити» появился виртуальный ЗАГС

вчера 13:02 Общество 0 Коммент.

Новосибирская ГЭС выдержала проверку аномальным холодом

вчера 12:21 Общество 0 Коммент.

Мэрия Новосибирска ищет арендатора для единственного кинотеатра на Затулинке

вчера 11:58 Общество 0 Коммент.

В новосибирском аэропорту рейс в Краснодар задержан на 20 часов

вчера 11:49 Общество 0 Коммент.

Заместитель председателя СО РАН задержан в Новосибирске и конвоирован во Владивосток

вчера 10:59 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирском зоопарке улучшают условия для львов и тигров

вчера 10:11 Общество 0 Коммент.

В российской рознице не нашли пельменей высокого качества

Рубрика: общество

15.02.2019 08:03

фото с сайта pixabay.com

В некоторых случаях производители добавляют мясо с большим количеством антибиотиков или ингредиенты, которые не указаны на упаковке.

Роскачество при проверке пельмени не нашло производителя, который бы был удостоен “Знака качества”. Основными проблемами являются остатки антибиотиков в мясе и подмена заявленных на упаковке ингредиентов на более дешёвые аналоги. Также часто не указывают добавление таких ингредиентов как, например, крахмал и загустители. Об том рассказал ТАСС руководитель Роскачества Максим Протасов.

Во время проверки в двух случаях из 48 нашли превышение допустимых норм антибиотиков, а в десяти — присутствие незаявленных компонентов (курица и искусственные добавки).

"К сожалению, до российского "Знака качества" в данной категории, до наших опережающих требований, до этого стандарта не дотянулся пока ни один из производителей", — сообщил Максим Протасов.

Некоторые производители уже дали обратную связь Роскачеству, отметив, что усилили контроль и сменили поставщиков.

Напомним, 14 февраля Роскачество назвало стандартный размер презерватива и дало советы по его выбору.

Теги: еда проверки

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Взрыв дома в Красноярске унёс жизни двух человек

сегодня 09:08 Хроника 0 Коммент.

ХК «Сибирь» в овертайме уступил «Нефтехимику»

сегодня 09:05 Общество 0 Коммент.

Назван самый бедный регион России и он находится в Сибири

сегодня 09:04 Экономика 0 Коммент.

В российской рознице не нашли пельменей высокого качества

сегодня 08:03 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области планируют ускорить расселение аварийного жилья

сегодня 07:05 Недвижимость 0 Коммент.

Грудничков моют в раковине для посуды в детской поликлинике Мошковского района

вчера 20:24 Общество 0 Коммент.

Роскачество назвало стандартный размер презерватива и дало советы по его выбору

вчера 20:01 Общество 0 Коммент.

Больше половины новосибирцев не отмечает День святого Валентина

вчера 19:34 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске усилили борьбу с эпидемией гриппа и ОРВИ

вчера 19:01 Общество 0 Коммент.

Плюсовая температура порадует новосибирцев на выходных

вчера 18:21 Общество 0 Коммент.

Новосибирский полицейский хотел нажиться на барнаульском предпринимателе

вчера 17:11 Хроника 0 Коммент.

Новая экспозиция открылась в поезде-музее «Новониколаевск — Новосибирск»

вчера 14:33 Общество 0 Коммент.

Хоккейная «Сибирь» сегодня сыграет с «Нефтехимиком»

вчера 13:34 Общество 0 Коммент.

В новосибирском ТРЦ «Сан Сити» появился виртуальный ЗАГС

вчера 13:02 Общество 0 Коммент.

Новосибирская ГЭС выдержала проверку аномальным холодом

вчера 12:21 Общество 0 Коммент.

Мэрия Новосибирска ищет арендатора для единственного кинотеатра на Затулинке

вчера 11:58 Общество 0 Коммент.

В новосибирском аэропорту рейс в Краснодар задержан на 20 часов

вчера 11:49 Общество 0 Коммент.

Заместитель председателя СО РАН задержан в Новосибирске и конвоирован во Владивосток

вчера 10:59 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирском зоопарке улучшают условия для львов и тигров

вчера 10:11 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
11.12.2018

Накормить и удивить

Что русскому хорошо, то иностранцу гастрономический шо...

Читать далее
Image
26.11.2018

К столу, как к пулёмету

Что и за чей счёт ищут новосибирские общественник...

Читать далее
Image
06.11.2018

Мойте руки и к столу: новосибирцев стали кормить во время спектаклей

Зрителей на ужин ждут сваренные картофель, свёкла, яйца, морковь и друг...

Читать далее
Image
02.11.2018

Названы результаты проверки Генпрокуратуры в Новосибирске

Больше всего раз в документе упоминается торговы...

Читать далее
Image
10.10.2018

Сибирский чемпион

Вкусное, полезное и дарящее отличное настроение - это мор...

Читать далее
Image
02.10.2018

Какой Вьетнам на вкус

Литры пряного бульона и жареные рулеты — почему рес...

Читать далее

Новости по теме

Грудничков моют в раковине для посуды в детской поликлинике Мошковского района вчера 20:24 После инцидента в аэропорту Барнаула проверят общественный транспорт Новосибирска 13.02.2019 Учёные назвали простой способ лечения хронической депрессии 08.02.2019 Детский омбудсмен опроверг случаи голодных обмороков кузбасских школьников 06.02.2019

Популярное

Image

«Росконтроль» назвал самые лучшие марки детских подгузников

Image

Продюсер Децла назвал новую причину смерти певца

Image

«Росконтроль» назвал самый опасный стиральный порошок

Image

В Республике Алтай произошло февральское наводнение

Image

Электрички и поезда встали под Новосибирском из-за аварии

Image

В Новосибирске умер один из основателей группы «Калинов Мост»

Image

Врачи удалили томичке гигантскую опухоль из живота

Image

Из-за аномальных морозов в Новосибирской области замёрзли водопад...

Image

Подросток ломал лёд на середине реки в Новосибирске

Image

Новосибирский таксист отказался везти женщину и вытащил её за шуб...

Image

Весна придёт в Новосибирск на две недели раньше обычного

Image

Мужчина и женщина погибли при пожаре в Новосибирске

Image

Следком задержал директора «Хозяйственного управления» Новосибирс...