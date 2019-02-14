Заместитель председателя СО РАН задержан в Новосибирске и конвоирован во Владивосток

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У правоохранительных органов возникли вопросы к чиновнику по поводу его предыдущей работы.

В прошлое воскресенье, 9 февраля в Новосибирске был задержан заместитель председателя Сибирского отделения РАН Иван Благодырь. Об этом сообщает ТАСС.

Для дальнейшего разбирательства чиновника конвоировали во Владивосток. У правоохранительных органов возникли вопросы к его деятельности на предыдущем посту — в 2013 году Иван Благодырь стал исполняющим обязанности министра развития Дальнего Востока, а до этого был его заместителем.

В ноябре 2018 года Иван Благодырь стал заместителем Валентина Пармона, председателя Сибирского отделения Российской академии наук. На новой должности Благодырь курировал деятельность управления делами СО РАН. Также, зампред занимался реализацией программы развития Новосибирского научного центра, известного как проект «Академгородок 2.0».

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