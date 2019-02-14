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Заместитель председателя СО РАН задержан в Новосибирске и конвоирован во Владивосток

Рубрика: проиcшествия

14.02.2019 10:59

фото со страницы Ивана Бладгодыря в соцсети "Одноклассники"

У правоохранительных органов возникли вопросы к чиновнику по поводу его предыдущей работы. 

В прошлое воскресенье, 9 февраля в Новосибирске был задержан заместитель председателя Сибирского отделения РАН Иван Благодырь. Об этом сообщает ТАСС.

Для дальнейшего разбирательства чиновника конвоировали во Владивосток. У правоохранительных органов возникли вопросы к его деятельности на предыдущем посту — в 2013 году Иван Благодырь стал исполняющим обязанности министра развития Дальнего Востока, а до этого был его заместителем. 

В ноябре 2018 года Иван Благодырь стал заместителем Валентина Пармона, председателя Сибирского отделения Российской академии наук. На новой должности Благодырь курировал деятельность управления делами СО РАН. Также, зампред занимался реализацией программы развития Новосибирского научного центра, известного как проект «Академгородок 2.0».

Напомним, томского бухгалтера подозревают в растрате бюджетного гранта в 8,6 миллиона рублей; деньги, выделенные на развитие сельскохозяйственного предприятия, женщина потратила на себя.

Теги: СО РАН

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Предложить новость

Мэрия ищет арендатора для единственного кинотеатра на Затулинке

сегодня 11:58 Общество 0 Коммент.

В новосибирском аэропорту рейс в Краснодар задержан на 20 часов

сегодня 11:49 Общество 0 Коммент.

Заместитель председателя СО РАН задержан в Новосибирске и конвоирован во Владивосток

сегодня 10:59 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирском зоопарке улучшают условия для львов и тигров

сегодня 10:11 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:44 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы выбрали лучший подарок для мужчины на 23 февраля.

сегодня 09:01 Общество 0 Коммент.

Мировые премьеры представят новосибирцам на Транссибирском Арт-Фестивале

сегодня 08:03 Афиша 0 Коммент.

«ВКонтакте» будет судиться с сервисом по поиску людей по фото в соцсети

сегодня 07:04 Общество 0 Коммент.

Новосибирские учёные помогают искать воду в сёлах

вчера 20:38 Наука 0 Коммент.

В Новосибирске умер один из основателей группы «Калинов Мост»

вчера 20:09 Общество 0 Коммент.

Сотрудники МЧС ликвидировали крупный пожар в Новосибирске

вчера 20:01 Хроника 0 Коммент.

Ледяные иглы вместо снежинок выпали в Кузбассе

вчера 19:34 Общество 0 Коммент.

Петербургский хирург спас сибирячку с запущенной формой рака во время мастер-класса

вчера 19:30 Общество 0 Коммент.

Няню для двойняшек с зарплатой 100 тысяч рублей ищут в Новосибирске

вчера 18:41 Работа 0 Коммент.

Новосибирский аэропорт Толмачёво станет прозрачным

вчера 18:34 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске открылась диагностическая клиника

вчера 18:30 Общество 0 Коммент.

В Шерегеше горнолыжник попал в реанимацию после столкновения со снегоходом

вчера 18:19 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы спасли щенков от смерти в старом погребе

вчера 18:14 Хроника 0 Коммент.

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