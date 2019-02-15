BMW X4 въехал в легендарный новосибирский 13-й трамвай

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BMW X4 въехал в легендарный новосибирский 13-й трамвайРубрика: проиcшествия
15.02.2019 12:28
Фото со страницы сообщества «Трамвай №13 - ГОРИ В АДУ» в социальной сети «ВКонтакте»
Немецкий кроссовер пытался проскочить перед трамваем и устроил ДТП; на Коммунальном мосту образовалась пробка.
Сегодня, 15 февраля, на въезде с улицы Восход на Коммунальный мост около 9:30 утра не смогли разъехаться BMW X4 и 13-й трамвай. По словам очевидцев, немецкий кроссовер пытался проскочить перед трамваем, но не успел. Сам водитель автомобиля вину не признал.
К 10:00 на трамвайных рельсах скопилось ещё несколько трамваев.
Трамвай № 13 уже стал легендой среди новосибирцев. Маршруту с мистической несчастливой цифрой даже посвящена группа в социальной сети «ВКонтакте», в которой обсуждают каждую аварию с его участием.
«Трамвай, который способен не приходить полчаса, а когда ты уже плюнул на это и пошёл пешком, весело догнать тебя. Трамвай, который запросто может попасть в пробку», – описали транспорт администраторы сообщества.
Напомним, 15 февраля 2019 года в Новосибирске произошло ДТП с участием восьми автомобилей.
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