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Новосибирцы вынуждены есть больше овощей и меньше мяса

Рубрика: общество

15.02.2019 14:41

Фото с сайта pixabay.com

Для сибиряков стали менее доступны товары первой необходимости, например, хлеб и мясо.

Покупательная способность новосибирцев снизилась в 2018 в среднем на 4 %. Об этом сообщает Новосибирскстат на официальном сайте. 

Специалисты утверждают, что эта проблема связана с соотношением роста доходов жителей Новосибирска и роста цен на продукты. Стоимость некоторых товаров растёт быстрее, чем доходы населения. Так, например, покупательная способность на неразделанную мороженую рыбу снизилась на 7,8 %. Также менее доступными для горожан стали говядина (на 2,4 %), сливочное масло (на 3,1 %), куриные яйца (1,4 %), хлеб (на 4,3 %) и рис (на 3,4 %). 

Проблемы у жителей столицы Сибири возникают и с оплатой услуг ЖКХ, транспорта и телефонной связи. 

Для новосибирцев стали менее доступны товары и услуги первой необходимости: хлеб, мясо, проезд на транспорте. 

Однако есть продукты, которые новосибирцам кажутся доступнее остальных. Так покупательная способность выросла на следующие товары: репчатый лук (на 20,1 %), капуста (на 13,9 %), сахар (на 8,3 %), яблоки (на 3,5 %), мука (на 7,2 %) и водка (на 1 %).

Напомним, 8 февраля 2019 года Новосибирскстат назвал стоимость минимального набора продуктов питания на одного человека.

Теги: статистика Новосибирскстат

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сегодня 15:01 Общество 0 Коммент.

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сегодня 13:56 Общество 0 Коммент.

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сегодня 13:14 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:39 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:41 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:05 Общество 0 Коммент.

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