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Оттепель в Новосибирске скоро закончится

Рубрика: общество

15.02.2019 15:27

Фото с сайта pixabay.com

Температура воздуха в столице Сибири продолжит повышаться, но к следующую пятнице снова станет холоднее.

Весенняя погода в Новосибирске продержится ещё неделю. По данным «Западно-Сибирского Гидрометцентра», к следующей пятнице, 22 февраля, температура воздуха упадёт до -6 градусов. 

Синоптики Яндекс.Погоды предсказывают похолодание ещё раньше. По их прогнозу, уже к четвергу, 21 февраля, отметка термометра опустится до -6 градусов. 

Солнечные дни тоже заканчиваются. В субботу, 16 февраля, обещают последний солнечный день. С воскресенья, 17 февраля, дороги Новосибирска заметёт снегом. 

Напомним, 15 февраля стало известно, что на выходных новосибирцев порадует плюсовая температура

Теги: погода Гидрометцентр

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Лента новостей

Предложить новость

Известная новосибирская группа выпустила новый клип

сегодня 15:46 Общество 0 Коммент.

В Томске маленькую девочку насмерть загрызли две огромные собаки

сегодня 15:31 Общество 0 Коммент.

Оттепель в Новосибирске скоро закончится

сегодня 15:27 Общество 0 Коммент.

К развитию новосибирской трамвайной сети привлекут частных инвесторов

сегодня 15:01 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы вынуждены есть больше овощей и меньше мяса

сегодня 14:41 Общество 0 Коммент.

300 спасателей и пожарных сыграют в хоккей в валенках в Новосибирске

сегодня 13:56 Общество 0 Коммент.

Две больницы и 51 дом отключили от отопления в Новосибирске

сегодня 13:14 Общество 0 Коммент.

Администраторы «ВКонтакте» устранили угрозу для пользователей

сегодня 11:39 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске уже третий день ищут пропавшую школьницу

сегодня 10:41 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске произошло крупное ДТП

сегодня 10:11 Хроника 0 Коммент.

Новосибирский СТД взволновало заявление Дмитрия Медведева о государственных театрах

сегодня 09:42 Общество 0 Коммент.

Взрыв дома в Красноярске унёс жизни двух человек

сегодня 09:08 Хроника 0 Коммент.

ХК «Сибирь» в овертайме уступил «Нефтехимику»

сегодня 09:05 Общество 0 Коммент.

Назван самый бедный регион России, и он находится в Сибири

сегодня 09:04 Экономика 0 Коммент.

В российской рознице не нашли пельменей высокого качества

сегодня 08:03 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области планируют ускорить расселение аварийного жилья

сегодня 07:05 Недвижимость 0 Коммент.

Грудничков моют в раковине для посуды в детской поликлинике Мошковского района

вчера 20:24 Общество 0 Коммент.

Роскачество назвало стандартный размер презерватива и дало советы по его выбору

вчера 20:01 Общество 0 Коммент.

Омичка несколько дней жила с убитым ею мужчиной в одной квартире

вчера 19:46 Хроника 0 Коммент.

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