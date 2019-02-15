Оттепель в Новосибирске скоро закончится

Лента новостейПредложить новость
К развитию новосибирской трамвайной сети привлекут частных инвесторов
300 спасателей и пожарных сыграют в хоккей в валенках в Новосибирске
Новосибирский СТД взволновало заявление Дмитрия Медведева о государственных театрах
В Новосибирской области планируют ускорить расселение аварийного жилья
Грудничков моют в раковине для посуды в детской поликлинике Мошковского района
Оттепель в Новосибирске скоро закончитсяРубрика: общество
15.02.2019 15:27
Фото с сайта pixabay.com
Температура воздуха в столице Сибири продолжит повышаться, но к следующую пятнице снова станет холоднее.
Весенняя погода в Новосибирске продержится ещё неделю. По данным «Западно-Сибирского Гидрометцентра», к следующей пятнице, 22 февраля, температура воздуха упадёт до -6 градусов.
Синоптики Яндекс.Погоды предсказывают похолодание ещё раньше. По их прогнозу, уже к четвергу, 21 февраля, отметка термометра опустится до -6 градусов.
Солнечные дни тоже заканчиваются. В субботу, 16 февраля, обещают последний солнечный день. С воскресенья, 17 февраля, дороги Новосибирска заметёт снегом.
Напомним, 15 февраля стало известно, что на выходных новосибирцев порадует плюсовая температура.
Комментарии
Лента новостей
К развитию новосибирской трамвайной сети привлекут частных инвесторов
300 спасателей и пожарных сыграют в хоккей в валенках в Новосибирске
Новосибирский СТД взволновало заявление Дмитрия Медведева о государственных театрах
В Новосибирской области планируют ускорить расселение аварийного жилья
Грудничков моют в раковине для посуды в детской поликлинике Мошковского района
Статьи по теме
Стоять будем
Новосибирцам придётся смириться с тем, что ближайший день без пробо...
Сама приплыла
Восемь версий потопа на Алтае, высказанных в прессе и блогах...
Новости по теме
Популярное