Оттепель в Новосибирске скоро закончится

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Температура воздуха в столице Сибири продолжит повышаться, но к следующую пятнице снова станет холоднее.

Весенняя погода в Новосибирске продержится ещё неделю. По данным «Западно-Сибирского Гидрометцентра», к следующей пятнице, 22 февраля, температура воздуха упадёт до -6 градусов.

Синоптики Яндекс.Погоды предсказывают похолодание ещё раньше. По их прогнозу, уже к четвергу, 21 февраля, отметка термометра опустится до -6 градусов.

Солнечные дни тоже заканчиваются. В субботу, 16 февраля, обещают последний солнечный день. С воскресенья, 17 февраля, дороги Новосибирска заметёт снегом.

Напомним, 15 февраля стало известно, что на выходных новосибирцев порадует плюсовая температура.