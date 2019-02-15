Пьяный тракторист в Омской области насмерть сбил пешехода на трассе

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Несчастный случай произошел в районе 241 километра трассы «Омск – Тара».

Вчера, 14 февраля, в Омской области произошло ДТП, жертвой которого стал 52-летний мужчина. Водитель начал движение на тракторе Т-150 и сразу же сбил проходящего мимо пешехода. Несчастный случай произошел в районе 241 километра трассы «Омск – Тара». Водитель не имел при себе удостоверения тракториста-машиниста и был сильно пьян.

Пешеход, 52-летний мужчина, скончался от полученных травм в машине скорой помощи по дороге в больницу. Подробности произошедшего уточняются.

Напомним, сегодня, 15 февраля, в Новосибирске BMW X4 въехал в легендарный 13-й трамвай.