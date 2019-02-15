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Пьяный тракторист в Омской области насмерть сбил пешехода на трассе

Рубрика: проиcшествия

15.02.2019 17:37

фото с сайта pixabay.com

Несчастный случай произошел в районе 241 километра трассы «Омск – Тара». 

Вчера, 14 февраля, в Омской области произошло ДТП, жертвой которого стал 52-летний мужчина. Водитель начал движение на тракторе Т-150 и сразу же сбил проходящего мимо пешехода. Несчастный случай произошел в районе 241 километра трассы «Омск – Тара». Водитель не имел при себе удостоверения тракториста-машиниста и был сильно пьян.

Пешеход, 52-летний мужчина, скончался от полученных травм в машине скорой помощи по дороге в больницу. Подробности произошедшего уточняются.

Напомним, сегодня, 15 февраля, в Новосибирске BMW X4 въехал в легендарный 13-й трамвай. 

Теги: транспорт ДТП ГИБДД

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Новосибирцы могут сдать кровь и помочь больным раком детям

сегодня 19:41 Общество 0 Коммент.

Томская школьница выжила после падения с девятого этажа в День влюблённых

сегодня 19:16 Хроника 0 Коммент.

Взорвавшийся в Красноярске жилой дом должны были снести три года назад

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Мода на личных финансовых советников набирает популярность в Новосибирске

сегодня 18:35 Общество 0 Коммент.

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сегодня 16:33 Общество 0 Коммент.

Новосибирца лишили водительских прав на 13 лет

сегодня 15:59 Хроника 0 Коммент.

Известная новосибирская группа выпустила новый клип

сегодня 15:46 Общество 0 Коммент.

В Томске маленькую девочку насмерть загрызли две огромные собаки

сегодня 15:31 Общество 0 Коммент.

Оттепель в Новосибирске скоро закончится

сегодня 15:27 Общество 0 Коммент.

К развитию новосибирской трамвайной сети привлекут частных инвесторов

сегодня 15:01 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы вынуждены есть больше овощей и меньше мяса

сегодня 14:41 Общество 0 Коммент.

300 спасателей и пожарных сыграют в хоккей в валенках в Новосибирске

сегодня 13:56 Общество 0 Коммент.

Две больницы и 51 дом отключили от отопления в Новосибирске

сегодня 13:14 Общество 0 Коммент.

Администраторы «ВКонтакте» устранили угрозу для пользователей

сегодня 11:39 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске уже третий день ищут пропавшую школьницу

сегодня 10:41 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске произошло крупное ДТП

сегодня 10:11 Хроника 0 Коммент.

Новосибирский СТД взволновало заявление Дмитрия Медведева о государственных театрах

сегодня 09:42 Общество 0 Коммент.

Взрыв дома в Красноярске унёс жизни двух человек

сегодня 09:08 Хроника 0 Коммент.

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