Администраторы «ВКонтакте» устранили угрозу для пользователей

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Администраторы «ВКонтакте» устранили угрозу для пользователейРубрика: общество
15.02.2019 11:39
Скриншот записи в группе «БАГОСИ» в социальной сети «ВКонтакте»
Пользователи социальной сети «ВКонтакте» сообщили о подозрительных публикациях в сообществах; администрация сайта взяла ситуацию под контроль.
В четверг вечером, 14 февраля, в социальной сети «ВКонтакте» появились подозрительные публикации, которые вели на фейковую новость о запуске новой рекламы на страницах сети. Когда администратор любого сообщества переходил по ссылке, в его группе или паблике появлялся такой же пост. Об этом сообщил администратор сообщества «БАГОСИ», которое попало под волну распространения нежелательных публикаций.
Администрация «ВКонтакте» прокомментировала ситуацию с вирусными постами, которые начали появляться на страницах сообществ.
«Проблема была устранена за 20 минут. Все пароли и личная информация пользователей в безопасности», – пояснил ситуацию один из администраторов соцсети.
Напомним, 1 февраля стало известно, что жительнице Барнаула грозят исправительные работы из-за оскорбления полицейского в Instagram.
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Лента новостей
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Грудничков моют в раковине для посуды в детской поликлинике Мошковского района
Новосибирский полицейский хотел нажиться на барнаульском предпринимателе
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