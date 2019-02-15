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Администраторы «ВКонтакте» устранили угрозу для пользователей

Рубрика: общество

15.02.2019 11:39

Скриншот записи в группе «БАГОСИ» в социальной сети «ВКонтакте»

Пользователи социальной сети «ВКонтакте» сообщили о подозрительных публикациях в сообществах; администрация сайта взяла ситуацию под контроль.

В четверг вечером, 14 февраля, в социальной сети «ВКонтакте» появились подозрительные публикации, которые вели на фейковую новость о запуске новой рекламы на страницах сети. Когда администратор любого сообщества переходил по ссылке, в его группе или паблике появлялся такой же пост. Об этом сообщил администратор сообщества «БАГОСИ», которое попало под волну распространения нежелательных публикаций.

Администрация «ВКонтакте» прокомментировала ситуацию с вирусными постами, которые начали появляться на страницах сообществ. 

«Проблема была устранена за 20 минут. Все пароли и личная информация пользователей в безопасности», – пояснил ситуацию один из администраторов соцсети.

Напомним, 1 февраля стало известно, что жительнице Барнаула грозят исправительные работы из-за оскорбления полицейского в Instagram.

Теги: социальные сети ВКонтакте

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Лента новостей

Предложить новость

Две больницы и 51 дом отключили от отопления в Новосибирске

сегодня 13:14 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске уже третий день ищут пропавшую школьницу

сегодня 10:41 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске произошло крупное ДТП

сегодня 10:11 Хроника 0 Коммент.

Взрыв дома в Красноярске унёс жизни двух человек

сегодня 09:08 Хроника 0 Коммент.

В российской рознице не нашли пельменей высокого качества

сегодня 08:03 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области планируют ускорить расселение аварийного жилья

сегодня 07:05 Недвижимость 0 Коммент.

Грудничков моют в раковине для посуды в детской поликлинике Мошковского района

вчера 20:24 Общество 0 Коммент.

Роскачество назвало стандартный размер презерватива и дало советы по его выбору

вчера 20:01 Общество 0 Коммент.

Омичка несколько дней жила с убитым ею мужчиной в одной квартире

вчера 19:46 Хроника 0 Коммент.

Больше половины новосибирцев не отмечает День святого Валентина

вчера 19:34 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске усилили борьбу с эпидемией гриппа и ОРВИ

вчера 19:01 Общество 0 Коммент.

Плюсовая температура порадует новосибирцев на выходных

вчера 18:21 Общество 0 Коммент.

Сегодня ночью экстренные службы соберутся в Новосибирском метро

вчера 17:49 Общество 0 Коммент.

Новосибирский полицейский хотел нажиться на барнаульском предпринимателе

вчера 17:11 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске в четыре раза увеличилось количество подделок Apple, Barbie и других известных брендов

вчера 16:12 Общество 0 Коммент.

Новосибирские депутаты выступили за отмену налога на вывоз мусора

вчера 15:28 Общество 0 Коммент.

Новая экспозиция открылась в поезде-музее «Новониколаевск – Новосибирск»

вчера 14:33 Общество 0 Коммент.

Хоккейная «Сибирь» сегодня сыграет с «Нефтехимиком»

вчера 13:34 Общество 0 Коммент.

В новосибирском ТРЦ «Сан Сити» появился виртуальный ЗАГС

вчера 13:02 Общество 0 Коммент.

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