Администраторы «ВКонтакте» устранили угрозу для пользователей

Скриншот записи в группе «БАГОСИ» в социальной сети «ВКонтакте»

Пользователи социальной сети «ВКонтакте» сообщили о подозрительных публикациях в сообществах; администрация сайта взяла ситуацию под контроль.

В четверг вечером, 14 февраля, в социальной сети «ВКонтакте» появились подозрительные публикации, которые вели на фейковую новость о запуске новой рекламы на страницах сети. Когда администратор любого сообщества переходил по ссылке, в его группе или паблике появлялся такой же пост. Об этом сообщил администратор сообщества «БАГОСИ», которое попало под волну распространения нежелательных публикаций.

Администрация «ВКонтакте» прокомментировала ситуацию с вирусными постами, которые начали появляться на страницах сообществ.

«Проблема была устранена за 20 минут. Все пароли и личная информация пользователей в безопасности», – пояснил ситуацию один из администраторов соцсети.

Напомним, 1 февраля стало известно, что жительнице Барнаула грозят исправительные работы из-за оскорбления полицейского в Instagram.