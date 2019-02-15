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300 спасателей и пожарных сыграют в хоккей в валенках в Новосибирске

Рубрика: общество

15.02.2019 13:56

Событие начнётся в 16 февраля в 10:00; на стадионе будут работать полевые кухни. 

Спасатели и пожарные встретятся на стадионе «Сибсельмаш» во время товарищеского матча по хоккею в валенках. В турнире примут участие 300 человек из 28 команд. Соревнование пройдёт в рамках Всероссийского флешмоба «МЧС России – за здоровый образ жизни». 

«Все подразделения будут участвовать в соревнованиях – и пожарные, и спасатели. Они покажут своим примером, что в хоккей играют настоящие мужчины. Для гостей мероприятия на стадионе будут работать полевые кухни со вкусной кашей», – пояснила специалист пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области Маргарита Хомутова. 

Пожарно-спасательный флешмоб проводится уже третий год подряд не только в Новосибирске, но и в других регионах России. По словам представителей МЧС, цель мероприятия – показать людям на собственном примере, как нужно вести здоровый образ жизни, заниматься спортом и не забывать о своей безопасности. 

Напомним, вчера вечером ХК «Сибирь» проиграл «Нефтехимику».

 

Теги: хоккей МЧС Новосибирск валенки

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В Томске маленькую девочку насмерть загрызли две огромные собаки

сегодня 15:31 Общество 0 Коммент.

Оттепель в Новосибирске скоро закончится

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сегодня 15:01 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы вынуждены есть больше овощей и меньше мяса

сегодня 14:41 Общество 0 Коммент.

300 спасателей и пожарных сыграют в хоккей в валенках в Новосибирске

сегодня 13:56 Общество 0 Коммент.

Две больницы и 51 дом отключили от отопления в Новосибирске

сегодня 13:14 Общество 0 Коммент.

Администраторы «ВКонтакте» устранили угрозу для пользователей

сегодня 11:39 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске уже третий день ищут пропавшую школьницу

сегодня 10:41 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:42 Общество 0 Коммент.

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ХК «Сибирь» в овертайме уступил «Нефтехимику»

сегодня 09:05 Общество 0 Коммент.

Назван самый бедный регион России, и он находится в Сибири

сегодня 09:04 Экономика 0 Коммент.

В российской рознице не нашли пельменей высокого качества

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