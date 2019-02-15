300 спасателей и пожарных сыграют в хоккей в валенках в Новосибирске

Событие начнётся в 16 февраля в 10:00; на стадионе будут работать полевые кухни.

Спасатели и пожарные встретятся на стадионе «Сибсельмаш» во время товарищеского матча по хоккею в валенках. В турнире примут участие 300 человек из 28 команд. Соревнование пройдёт в рамках Всероссийского флешмоба «МЧС России – за здоровый образ жизни».

«Все подразделения будут участвовать в соревнованиях – и пожарные, и спасатели. Они покажут своим примером, что в хоккей играют настоящие мужчины. Для гостей мероприятия на стадионе будут работать полевые кухни со вкусной кашей», – пояснила специалист пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области Маргарита Хомутова.

Пожарно-спасательный флешмоб проводится уже третий год подряд не только в Новосибирске, но и в других регионах России. По словам представителей МЧС, цель мероприятия – показать людям на собственном примере, как нужно вести здоровый образ жизни, заниматься спортом и не забывать о своей безопасности.

Напомним, вчера вечером ХК «Сибирь» проиграл «Нефтехимику».