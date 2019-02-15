Две больницы и 51 дом отключили от отопления в Новосибирске

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Теплоэнергетики проводят ремонт повреждённых теплотрасс в двух районах города.

Сегодня, 15 февраля, проходят ремонтные роботы в Дзержинском и Кировском районах Новосибирска. Отключено отопление и горячее водоснабжение в домах и муниципальных учреждениях, ремонтные работы закончатся к 16 часам. Об этом сообщают в группе СГК в социальной сети «ВКонтакте».

Ремонт проходит на улицах Республиканской, Трикотажной, Авиастроителей, Чкалова, Немировича-Данченко и Новогодней. Без горячей воды остались многоквартирные дома, в основном – пятиэтажные здания. Детский сад № 163, клиническая больница № 12 и станция скорой медицинской помощи Дзержинского района также остаются без горячей воды.

Напомним, 12 февраля проводились отключения в 22 домах.