Битву времён Второй мировой войны реконструируют в Новосибирске

фото с сайта ru.wikipedia.org

На торжественном мероприятии новосибирцы повторят в реконструкции наступательную операцию, проведённую в 1944 году против войск фашистской Германии.

В воскресенье, 17 февраля, в 14 часов в «Сосновом бору» (улица Учительская, 49) пройдёт торжественное мероприятие «Помним! Славим! Гордимся!». На нём люди смогут увидеть реконструкцию фрагмента военного события периода Корсунь-Шевченковской операции.

«Будет задействовано несколько единиц военной техники, до 20 реконструкторов военно-исторических клубов Новосибирска и клуб ретро-техники “Стальная гвардия”», – сообщили в мэрии Новосибирска.

Данное представление пройдёт на сценической площадке в сопровождении комментаторов. По окончании события для всех участников мероприятия организуют полевую кухню, фотозоны и выставку военной техники.

Напомним, в феврале 2017 года новосибирские борцы с терроризмом показали в музее боевые трофеи и реконструкцию битвы в Алеппо.