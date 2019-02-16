Битву времён Второй мировой войны реконструируют в Новосибирске

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Битву времён Второй мировой войны реконструируют в НовосибирскеРубрика: афиша
16.02.2019 08:09
фото с сайта ru.wikipedia.org
На торжественном мероприятии новосибирцы повторят в реконструкции наступательную операцию, проведённую в 1944 году против войск фашистской Германии.
В воскресенье, 17 февраля, в 14 часов в «Сосновом бору» (улица Учительская, 49) пройдёт торжественное мероприятие «Помним! Славим! Гордимся!». На нём люди смогут увидеть реконструкцию фрагмента военного события периода Корсунь-Шевченковской операции.
«Будет задействовано несколько единиц военной техники, до 20 реконструкторов военно-исторических клубов Новосибирска и клуб ретро-техники “Стальная гвардия”», – сообщили в мэрии Новосибирска.
Данное представление пройдёт на сценической площадке в сопровождении комментаторов. По окончании события для всех участников мероприятия организуют полевую кухню, фотозоны и выставку военной техники.
Напомним, в феврале 2017 года новосибирские борцы с терроризмом показали в музее боевые трофеи и реконструкцию битвы в Алеппо.
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