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Битву времён Второй мировой войны реконструируют в Новосибирске

Рубрика: афиша

16.02.2019 08:09

фото с сайта ru.wikipedia.org

На торжественном мероприятии новосибирцы повторят в реконструкции наступательную операцию, проведённую в 1944 году против войск фашистской Германии.

В воскресенье, 17 февраля, в 14 часов в «Сосновом бору» (улица Учительская, 49) пройдёт торжественное мероприятие «Помним! Славим! Гордимся!». На нём люди смогут увидеть реконструкцию фрагмента военного события периода Корсунь-Шевченковской операции.

«Будет задействовано несколько единиц военной техники, до 20 реконструкторов военно-исторических клубов Новосибирска и клуб ретро-техники “Стальная гвардия”», – сообщили в мэрии Новосибирска.

Данное представление пройдёт на сценической площадке в сопровождении комментаторов. По окончании события для всех участников мероприятия организуют полевую кухню, фотозоны и выставку военной техники.

Напомним, в феврале 2017 года новосибирские борцы с терроризмом показали в музее боевые трофеи и реконструкцию битвы в Алеппо.

Теги: война история мероприятия

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Лента новостей

Предложить новость

«Старый дом» задействует зрительный зал в новом спектакле по роману Гузели Яхиной

сегодня 10:01 Афиша 0 Коммент.

Юные хоккеисты из сельского клуба «Шторм» привезли бронзовую медаль в Новосибирскую область

сегодня 09:03 Общество 0 Коммент.

Битву времён Второй мировой войны реконструируют в Новосибирске

сегодня 08:09 Афиша 0 Коммент.

Старение удваивает риск проявления хронических заболеваний – новосибирские учёные

вчера 20:22 Наука 0 Коммент.

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вчера 19:41 Общество 0 Коммент.

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вчера 19:16 Хроника 0 Коммент.

Взорвавшийся в Красноярске жилой дом должны были снести три года назад

вчера 19:01 Хроника 0 Коммент.

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вчера 18:35 Общество 0 Коммент.

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вчера 16:33 Общество 0 Коммент.

Новосибирца лишили водительских прав на 13 лет

вчера 15:59 Хроника 0 Коммент.

Известная новосибирская группа выпустила новый клип

вчера 15:46 Общество 0 Коммент.

Оттепель в Новосибирске скоро закончится

вчера 15:27 Общество 0 Коммент.

К развитию новосибирской трамвайной сети привлекут частных инвесторов

вчера 15:01 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы вынуждены есть больше овощей и меньше мяса

вчера 14:41 Общество 0 Коммент.

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вчера 13:56 Общество 0 Коммент.

Две больницы и 51 дом отключили от отопления в Новосибирске

вчера 13:14 Общество 0 Коммент.

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вчера 11:39 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске уже третий день ищут пропавшую школьницу

вчера 10:41 Общество 0 Коммент.

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вчера 10:11 Хроника 0 Коммент.

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