Военные инженеры обеспечили движение по «заминированной» дороге на учениях в Кузбассе

фото с сайта минобороны России

В Кемеровской области был отработан поиск и уничтожение мин-растяжек с помощью «кошек».

Инженерные подразделения 41-ой армии ЦВО обеспечили проход колонны военной техники по условно заминированной территории. Учения прошли в Кузбассе.

Разведка получила данные о закладке противотанковых мин на участке дороги, где должна была пройти бронетехника. Инженеры провели разведку с применением общевойсковых комплектов разминирования и переносных индукционных миноискателей. Благодаря этому сапёры обезвредили мины, в частности, дистанционно подорвали заложенные «фугасы». Также военные отработали элементы поиска и уничтожения мин-растяжек с помощью «кошек».

В учениях были задействованы около 500 военнослужащих, а также более 50 единиц военной и специальной техники.

Напомним, в феврале системы «Град» отработали точность ударов на учениях в Кузбассе.