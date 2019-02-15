Военные инженеры обеспечили движение по «заминированной» дороге на учениях в Кузбассе

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Военные инженеры обеспечили движение по «заминированной» дороге на учениях в КузбассеРубрика: общество
15.02.2019 16:33
фото с сайта минобороны России
В Кемеровской области был отработан поиск и уничтожение мин-растяжек с помощью «кошек».
Инженерные подразделения 41-ой армии ЦВО обеспечили проход колонны военной техники по условно заминированной территории. Учения прошли в Кузбассе.
Разведка получила данные о закладке противотанковых мин на участке дороги, где должна была пройти бронетехника. Инженеры провели разведку с применением общевойсковых комплектов разминирования и переносных индукционных миноискателей. Благодаря этому сапёры обезвредили мины, в частности, дистанционно подорвали заложенные «фугасы». Также военные отработали элементы поиска и уничтожения мин-растяжек с помощью «кошек».
В учениях были задействованы около 500 военнослужащих, а также более 50 единиц военной и специальной техники.
Напомним, в феврале системы «Град» отработали точность ударов на учениях в Кузбассе.
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