Военные инженеры обеспечили движение по «заминированной» дороге на учениях в Кузбассе

6 баллов
-11
66.54 75.05
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Известная новосибирская группа выпустила новый клип

сегодня 15:46 Общество 0 Коммент.

В Томске маленькую девочку насмерть загрызли две огромные собаки

сегодня 15:31 Общество 0 Коммент.

Оттепель в Новосибирске скоро закончится

сегодня 15:27 Общество 0 Коммент.

К развитию новосибирской трамвайной сети привлекут частных инвесторов

сегодня 15:01 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы вынуждены есть больше овощей и меньше мяса

сегодня 14:41 Общество 0 Коммент.

300 спасателей и пожарных сыграют в хоккей в валенках в Новосибирске

сегодня 13:56 Общество 0 Коммент.

Две больницы и 51 дом отключили от отопления в Новосибирске

сегодня 13:14 Общество 0 Коммент.

Администраторы «ВКонтакте» устранили угрозу для пользователей

сегодня 11:39 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске уже третий день ищут пропавшую школьницу

сегодня 10:41 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске произошло крупное ДТП

сегодня 10:11 Хроника 0 Коммент.

Новосибирский СТД взволновало заявление Дмитрия Медведева о государственных театрах

сегодня 09:42 Общество 0 Коммент.

Взрыв дома в Красноярске унёс жизни двух человек

сегодня 09:08 Хроника 0 Коммент.

ХК «Сибирь» в овертайме уступил «Нефтехимику»

сегодня 09:05 Общество 0 Коммент.

Назван самый бедный регион России, и он находится в Сибири

сегодня 09:04 Экономика 0 Коммент.

В российской рознице не нашли пельменей высокого качества

сегодня 08:03 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области планируют ускорить расселение аварийного жилья

сегодня 07:05 Недвижимость 0 Коммент.

Грудничков моют в раковине для посуды в детской поликлинике Мошковского района

вчера 20:24 Общество 0 Коммент.

Роскачество назвало стандартный размер презерватива и дало советы по его выбору

вчера 20:01 Общество 0 Коммент.

Омичка несколько дней жила с убитым ею мужчиной в одной квартире

вчера 19:46 Хроника 0 Коммент.

Военные инженеры обеспечили движение по «заминированной» дороге на учениях в Кузбассе

Рубрика: общество

15.02.2019 16:33

фото с сайта минобороны России

В Кемеровской области был отработан поиск и уничтожение мин-растяжек с помощью «кошек».

Инженерные подразделения 41-ой армии ЦВО обеспечили проход колонны военной техники по условно заминированной территории. Учения прошли в Кузбассе.

Разведка получила данные о закладке противотанковых мин на участке дороги, где должна была пройти бронетехника. Инженеры провели разведку с применением общевойсковых комплектов разминирования и переносных индукционных миноискателей. Благодаря этому сапёры обезвредили мины, в частности, дистанционно подорвали заложенные «фугасы». Также военные отработали элементы поиска и уничтожения мин-растяжек с помощью «кошек».

В учениях были задействованы около 500 военнослужащих, а также более 50 единиц военной и специальной техники.

Напомним, в феврале системы «Град» отработали точность ударов на учениях в Кузбассе.

 

Теги: учения военные ЦВО

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Известная новосибирская группа выпустила новый клип

сегодня 15:46 Общество 0 Коммент.

В Томске маленькую девочку насмерть загрызли две огромные собаки

сегодня 15:31 Общество 0 Коммент.

Оттепель в Новосибирске скоро закончится

сегодня 15:27 Общество 0 Коммент.

К развитию новосибирской трамвайной сети привлекут частных инвесторов

сегодня 15:01 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы вынуждены есть больше овощей и меньше мяса

сегодня 14:41 Общество 0 Коммент.

300 спасателей и пожарных сыграют в хоккей в валенках в Новосибирске

сегодня 13:56 Общество 0 Коммент.

Две больницы и 51 дом отключили от отопления в Новосибирске

сегодня 13:14 Общество 0 Коммент.

Администраторы «ВКонтакте» устранили угрозу для пользователей

сегодня 11:39 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске уже третий день ищут пропавшую школьницу

сегодня 10:41 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске произошло крупное ДТП

сегодня 10:11 Хроника 0 Коммент.

Новосибирский СТД взволновало заявление Дмитрия Медведева о государственных театрах

сегодня 09:42 Общество 0 Коммент.

Взрыв дома в Красноярске унёс жизни двух человек

сегодня 09:08 Хроника 0 Коммент.

ХК «Сибирь» в овертайме уступил «Нефтехимику»

сегодня 09:05 Общество 0 Коммент.

Назван самый бедный регион России, и он находится в Сибири

сегодня 09:04 Экономика 0 Коммент.

В российской рознице не нашли пельменей высокого качества

сегодня 08:03 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области планируют ускорить расселение аварийного жилья

сегодня 07:05 Недвижимость 0 Коммент.

Грудничков моют в раковине для посуды в детской поликлинике Мошковского района

вчера 20:24 Общество 0 Коммент.

Роскачество назвало стандартный размер презерватива и дало советы по его выбору

вчера 20:01 Общество 0 Коммент.

Омичка несколько дней жила с убитым ею мужчиной в одной квартире

вчера 19:46 Хроника 0 Коммент.

Статьи по теме

Новости по теме

Сегодня ночью экстренные службы соберутся в Новосибирском метро вчера 17:49 Системы «Град» отработали точность ударов на учениях в Кузбассе 13.02.2019

Популярное

Image

«Росконтроль» назвал самые лучшие марки детских подгузников

Image

Продюсер Децла назвал новую причину смерти певца

Image

«Росконтроль» назвал самый опасный стиральный порошок

Image

В Республике Алтай произошло февральское наводнение

Image

Электрички и поезда встали под Новосибирском из-за аварии

Image

В Новосибирске умер один из основателей группы «Калинов Мост»

Image

Врачи удалили томичке гигантскую опухоль из живота

Image

Из-за аномальных морозов в Новосибирской области замёрзли водопад...

Image

Подросток ломал лёд на середине реки в Новосибирске

Image

Новосибирский таксист отказался везти женщину и вытащил её за шуб...

Image

Весна придёт в Новосибирск на две недели раньше обычного

Image

Мужчина и женщина погибли при пожаре в Новосибирске

Image

Следком задержал директора «Хозяйственного управления» Новосибирс...