Известная новосибирская группа выпустила новый клип

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Известная новосибирская группа выпустила новый клипРубрика: общество
15.02.2019 15:46
фото дениса винокурова
Над видеороликом о несчастной любви новосибирский оркестр работал два года.
Группа «Рви Меха – оркестр!» порадовала своих фанатов новым клипом на песню «Розочка». Забавный ролик рассказывает о превратностях любви с присущим музыкантам юмором. Видео появилось в официальной группе оркестра «ВКонтакте» вчера, 14 февраля.
«Над клипом мы работали долго и упорно. С начала съёмок до релиза прошло два года. Работа растянулась по техническим причинам. Мы намеренно выпустили клип 14 февраля – День всех влюблённых как раз подходит под задумку песни», – рассказал Сиб.фм солист группы Александр Петенёв.
Свой стиль группа позиционирует, как горячий коктейль из смеси балканской, восточно-европейской музыки, ска, латино и регги. На счету коллектива уже пять студийных альбомов и больше десяти клипов. Новосибирский оркестр объездил с гастролями всю Россию. Музыканты выступали с Сергеем Шнуровым и Эмиром Кустурицей.
Напомним, в январе новосибирская певица Машани выпустила клип про Крымский мост.
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