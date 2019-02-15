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Известная новосибирская группа выпустила новый клип

Рубрика: общество

15.02.2019 15:46

фото дениса винокурова

Над видеороликом о несчастной любви новосибирский оркестр работал два года. 

Группа «Рви Меха – оркестр!» порадовала своих фанатов новым клипом на песню «Розочка». Забавный ролик рассказывает о превратностях любви с присущим музыкантам юмором. Видео появилось в официальной группе оркестра «ВКонтакте» вчера, 14 февраля.

«Над клипом мы работали долго и упорно. С начала съёмок до релиза прошло два года. Работа растянулась по техническим причинам. Мы намеренно выпустили клип 14 февраля – День всех влюблённых как раз подходит под задумку песни», – рассказал Сиб.фм солист группы Александр Петенёв.

Свой стиль группа позиционирует, как горячий коктейль из смеси балканской, восточно-европейской музыки, ска, латино и регги. На счету коллектива уже пять студийных альбомов и больше десяти клипов. Новосибирский оркестр объездил с гастролями всю Россию. Музыканты выступали с Сергеем Шнуровым и Эмиром Кустурицей. 

Напомним, в январе новосибирская певица Машани выпустила клип про Крымский мост.

Теги: интернет клип

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Лента новостей

Предложить новость

Известная новосибирская группа выпустила новый клип

сегодня 15:46 Общество 0 Коммент.

В Томске маленькую девочку насмерть загрызли две огромные собаки

сегодня 15:31 Общество 0 Коммент.

Оттепель в Новосибирске скоро закончится

сегодня 15:27 Общество 0 Коммент.

К развитию новосибирской трамвайной сети привлекут частных инвесторов

сегодня 15:01 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы вынуждены есть больше овощей и меньше мяса

сегодня 14:41 Общество 0 Коммент.

300 спасателей и пожарных сыграют в хоккей в валенках в Новосибирске

сегодня 13:56 Общество 0 Коммент.

Две больницы и 51 дом отключили от отопления в Новосибирске

сегодня 13:14 Общество 0 Коммент.

Администраторы «ВКонтакте» устранили угрозу для пользователей

сегодня 11:39 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске уже третий день ищут пропавшую школьницу

сегодня 10:41 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске произошло крупное ДТП

сегодня 10:11 Хроника 0 Коммент.

Новосибирский СТД взволновало заявление Дмитрия Медведева о государственных театрах

сегодня 09:42 Общество 0 Коммент.

Взрыв дома в Красноярске унёс жизни двух человек

сегодня 09:08 Хроника 0 Коммент.

ХК «Сибирь» в овертайме уступил «Нефтехимику»

сегодня 09:05 Общество 0 Коммент.

Назван самый бедный регион России, и он находится в Сибири

сегодня 09:04 Экономика 0 Коммент.

В российской рознице не нашли пельменей высокого качества

сегодня 08:03 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области планируют ускорить расселение аварийного жилья

сегодня 07:05 Недвижимость 0 Коммент.

Грудничков моют в раковине для посуды в детской поликлинике Мошковского района

вчера 20:24 Общество 0 Коммент.

Роскачество назвало стандартный размер презерватива и дало советы по его выбору

вчера 20:01 Общество 0 Коммент.

Омичка несколько дней жила с убитым ею мужчиной в одной квартире

вчера 19:46 Хроника 0 Коммент.

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