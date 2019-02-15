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Эксперты назвали марку небезопасной для здоровья отбеливающей зубной пасты

Рубрика: общество

15.02.2019 17:05

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

По результатам исследований в лаборатории определили, что один из проверенных образцов содержит микроорганизмы. 

Независимые эксперты «Росконтроля» опубликовали на своём сайте рейтинг лучших и худших зубных паст. Специалисты проверили образцы на наличие микробов и фтора. 

В исследовании участвовало несколько известных брендов: «Новый Жемчуг Тотал 12», Natura Siberica «Жемчужина Сибири», SPLAT Professional, R.O.C.S. Sensitive, Colgate Total 12 Pro, Biomed Superwhite и «Рецепты бабушки Агафьи. Прополисная». Все марки прошли микробиологические исследование. Проверку не выдержала только одна зубная паста: «Рецепты бабушки Агафьи» – специалисты «Росконтроля» сочли небезопасной для использования. 

Три из семи паст содержат фтор – Splat, Colgate и «Новый жемчуг». Как показала экспертиза, ни один образец отрицательно не влияет на слизистую рта и не содержит аллергенов. 

В рейтинге «Росконтроля» первое место заняла паста «Новый Жемчуг Тотал 12». По мнению специалистов, именно этот образец лучше всех справится с налётом на зубах. Второе место заняла Natura Siberica «Жемчужина Сибири». Третье – SPLAT Professional. Отрицательную оценку получила марка «Рецепты бабушки Агафьи». 

Напомним, эксперты «Росконтроля» опубликовали результаты исследований детских подгузников.

Теги: рейтинг зубная паста Росконтроль

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сегодня 20:22 Наука 0 Коммент.

Новосибирцы могут сдать кровь и помочь больным раком детям

сегодня 19:41 Общество 0 Коммент.

Томская школьница выжила после падения с девятого этажа в День влюблённых

сегодня 19:16 Хроника 0 Коммент.

Взорвавшийся в Красноярске жилой дом должны были снести три года назад

сегодня 19:01 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 18:35 Общество 0 Коммент.

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сегодня 16:33 Общество 0 Коммент.

Новосибирца лишили водительских прав на 13 лет

сегодня 15:59 Хроника 0 Коммент.

Известная новосибирская группа выпустила новый клип

сегодня 15:46 Общество 0 Коммент.

В Томске маленькую девочку насмерть загрызли две огромные собаки

сегодня 15:31 Общество 0 Коммент.

Оттепель в Новосибирске скоро закончится

сегодня 15:27 Общество 0 Коммент.

К развитию новосибирской трамвайной сети привлекут частных инвесторов

сегодня 15:01 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы вынуждены есть больше овощей и меньше мяса

сегодня 14:41 Общество 0 Коммент.

300 спасателей и пожарных сыграют в хоккей в валенках в Новосибирске

сегодня 13:56 Общество 0 Коммент.

Две больницы и 51 дом отключили от отопления в Новосибирске

сегодня 13:14 Общество 0 Коммент.

Администраторы «ВКонтакте» устранили угрозу для пользователей

сегодня 11:39 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске уже третий день ищут пропавшую школьницу

сегодня 10:41 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске произошло крупное ДТП

сегодня 10:11 Хроника 0 Коммент.

Новосибирский СТД взволновало заявление Дмитрия Медведева о государственных театрах

сегодня 09:42 Общество 0 Коммент.

Взрыв дома в Красноярске унёс жизни двух человек

сегодня 09:08 Хроника 0 Коммент.

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