Эксперты назвали марку небезопасной для здоровья отбеливающей зубной пасты

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По результатам исследований в лаборатории определили, что один из проверенных образцов содержит микроорганизмы.

Независимые эксперты «Росконтроля» опубликовали на своём сайте рейтинг лучших и худших зубных паст. Специалисты проверили образцы на наличие микробов и фтора.

В исследовании участвовало несколько известных брендов: «Новый Жемчуг Тотал 12», Natura Siberica «Жемчужина Сибири», SPLAT Professional, R.O.C.S. Sensitive, Colgate Total 12 Pro, Biomed Superwhite и «Рецепты бабушки Агафьи. Прополисная». Все марки прошли микробиологические исследование. Проверку не выдержала только одна зубная паста: «Рецепты бабушки Агафьи» – специалисты «Росконтроля» сочли небезопасной для использования.

Три из семи паст содержат фтор – Splat, Colgate и «Новый жемчуг». Как показала экспертиза, ни один образец отрицательно не влияет на слизистую рта и не содержит аллергенов.

В рейтинге «Росконтроля» первое место заняла паста «Новый Жемчуг Тотал 12». По мнению специалистов, именно этот образец лучше всех справится с налётом на зубах. Второе место заняла Natura Siberica «Жемчужина Сибири». Третье – SPLAT Professional. Отрицательную оценку получила марка «Рецепты бабушки Агафьи».

Напомним, эксперты «Росконтроля» опубликовали результаты исследований детских подгузников.