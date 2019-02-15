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Новосибирца лишили водительских прав на 13 лет

Рубрика: проиcшествия

15.02.2019 15:59

фото с сайта pixabay.com

Ранее суд запретил ему садиться за руль на 127 месяцев; в январе 2019 года к этому сроку добавили 30 месяцев по новому эпизоду.

В октябре 2018 года житель Кировского района Новосибирска, который управлял автомобилем в нетрезвом состоянии, был задержан сотрудниками ГИБДД. За рулём он был незаконно – ранее его лишили водительского удостоверения на 10,5 года за езду в нетрезвом виде. Такой большой срок сложился из шести аналогичных эпизодов. 

В январе 2019 года мировой суд Кировского района добавил к наказанию ещё 30 месяцев. 

Таким образом, совокупный срок лишения водительских прав увеличился до 13 лет и одного месяца. Кроме того, судья назначил мужчине 200 часов обвинительных работ.

Мужчина не только нарушал правила дорожного движения, но и был пойман на краже, сообщили Сиб.фм в прокуратуре. 

В декабре 2018 года он проник в подвал своего дома, где проводился ремонт, и украл оттуда металлические двери. Узнав о краже, прораб опросил жильцов, которые указали ему на подозреваемого, которого они видели ночью, вытаскивающим двери. Прораб потребовал мужчину вернуть украденное, но тот вернул на место лишь одну из дверей. 

«В суд дело ещё не поступило. Обвинительное заключение подписано прокурором. Гособвинитель будет настаивать на реальном сроке заключения», – сообщили в прокуратуре Кировского района. 

В отношении нарушителя возбудили уголовное дело по статьям «кража» и «управление автомобилем в состоянии опьянения, уже будучи лишённым прав за то же нарушение», и за отказ от медосвидетельствования. 

Напомним, во время аномальных февральских морозов сотрудники ГИБДД под Томском три часа обогревали людей из замёрзшего автомобиля. 

 

Теги: суд правонарушение Новосибирск Вождение в нетрезвом виде

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сегодня 13:14 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:39 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:41 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:05 Общество 0 Коммент.

Назван самый бедный регион России, и он находится в Сибири

сегодня 09:04 Экономика 0 Коммент.

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сегодня 08:03 Общество 0 Коммент.

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