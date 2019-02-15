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Новосибирцы могут сдать кровь и помочь больным раком детям

Рубрика: общество

15.02.2019 19:41

фото Алины Скитович из архива Сиб.фм

В Новосибирске проходит акция, где каждый желающий может попасть в регистр потенциальных доноров и в будущем спасти ребёнка от смерти.

Сегодня, 15 февраля,отмечается Международный день детей, больных раком. В честь этого новосибирцев приглашают принять участие в донорской акции, которая продлится до 22 февраля.

Часто при борьбе с детской онкологией нужна трансплантация костного мозга, однако в стране очень мало потенциальных доноров. На данный момент в российском регистре зарегистрировано 95 тысяч человек, когда, например, в Германии их семь миллионов.

Сегодня на акции, устроенной благотворительным фондом Русфонд и компанией ИНВИТРО, был 11-летний новосибирец Иван.К со своей мамой. Пять лет назад жизнь мальчика спасли благодаря тому, что нашли ему донора костного мозга в немецком регистре. Теперь ребёнок учит иностранный язык, мечтая познакомиться с тем, кто стал его донором, и хотя бы написать ему письмо.

“Часто донора костного мозга нужно найти очень быстро, а это намного проще сделать в своей стране. И чем больше будет людей, готовых стать донорами, тем больше вероятность, что каждый, кому нужна помощь, её получит и будет жить”, — рассказала президент благотворительного фонда “Защити  жизнь” Евгения Голоядова.

Для того, чтобы попасть в регистр потенциальных доноров, нужно сдать кровь на HLA-типирование: 4-9 миллилитров из вены. Далее, специалисты определяют уникальный состав генов и заносят информацию в базу данных регистра. Если в будущем эти клетки подойдут пациенту, то человеку предложат стать донором. Сдать кровь на типирование может любой желающий от 18 до 45 лет при отсутствии серьёзных противопоказаний в любом медицинском офисе ИНВИТРО Новосибирска.

Напомним, в декабре корреспондент Сиб.фм посетил акцию по поиску донора костного мозга для больной раком четырёхмесячной Даши.

Теги: помощь болезни донорство дети онкология

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сегодня 18:35 Общество 0 Коммент.

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сегодня 15:31 Общество 0 Коммент.

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сегодня 15:27 Общество 0 Коммент.

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сегодня 15:01 Общество 0 Коммент.

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сегодня 14:41 Общество 0 Коммент.

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сегодня 13:56 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:39 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске уже третий день ищут пропавшую школьницу

сегодня 10:41 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:11 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 09:42 Общество 0 Коммент.

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