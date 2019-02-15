Старение удваивает риск проявления хронических заболеваний - новосибирские учёные

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Во всём мире у людей растёт продолжительность жизни, однако вместе с опытом и мудростью, года приносят и хронические заболевания; учёные решили понять, с чем это связано.

Учёные из НГУ совместно с исследователями из Gero, Институтом цитологии и генетики СО РАН, Эдинбургского университета и других институтов проанализировали генетические данные и истории болезней свыше 300 тысяч человек в возрасте от 37 до 73 лет. Целью было понять биологию, которая определяет продолжительность жизни человека до первого хронического заболевания.

По закону о смертности Гомперца, после 40 лет у человека каждые восемь лет в геометрической прогрессии растёт риск смерти от всех причин. Анализируя динамику заболеваемости, исследователи заметили, что риски возрастных заболеваний растут с такой же скоростью.

“Использование продолжительности здорового периода жизни человека в качестве целевого признака представляет собой новый многообещающий способ изучения генетики долголетия человека путём исследования больших выборок людей со всеобъемлющей клинической информацией и генетическими данными высокого разрешения”, — отметил заведующий лабораторией теоретической и прикладной функциональной геномики ФЕН НГУ Юрий Аульченко.

Также они обнаружили, что с генетической точки зрения продолжительность здорового периода жизни определяют три компонента, связанные с деменцией, злокачественными опухолями, здоровьем сердечно-сосудистой системы и метаболизмом.

Учёные надеются, что с помощью их работы можно будет разработать новые диагностические методы в области генетики старения, и найти направления для будущей терапии против старения.

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