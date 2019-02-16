«Старый дом» задействует зрительный зал в новом спектакле по роману Гузели Яхиной

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На сцене новосибирского театра оживут герои романа «Зулейха открывает глаза» писательницы Гузели Яхиной.

Театр «Старый дом» задействует, помимо сцены, весь зрительный зал в своей будущей постановке спектакля по книге «Зулейха открывает глаза» Гузели Яхиной. Режиссёр Эдуард Шахов рассказал ТАСС, что таким образом зрителей хотят включить в спектакль.

По его мнению, этот спектакль должен будет подойти людям всех возрастов. Одна из его целей — вызвать интерес к истории XX века.

«Зритель тоже должен открыть глаза – тот зритель, который, может быть, не знает тёмные страницы истории нашей страны», – отметил Эдуард Шахов.

За свой роман «Зулейха открывает глаза» Гузель Яхина в 2015 году получила премии «Большая книга» и «Ясная поляна». В романе рассказывается о раскулачивании 1930-х годов, материнстве и трудовом лагере.

Напомним, в феврале режиссёр Андрей Прикотенко анонсировал свою премьеру в «Старом доме».





