Томская школьница выжила после падения с девятого этажа в День влюблённых

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Томская школьница выжила после падения с девятого этажа в День влюблённыхРубрика: проиcшествия
15.02.2019 19:16
фото с сайта pixabay.com
Следователи в Томске выясняют обстоятельства, при которых подросток выпал из окна.
Вечером 14 февраля в Октябрьском районе из окна девятого этажа выпала 14-летняя девочка. Региональный следственный комитет начал проверку по факту случившегося. Сотрудники уже опросили свидетелей и осмотрели место произошедшего.
По результатам проверки примут решение, возбуждать ли уголовное дело. Также известно, что после падения девочка выжила и была госпитализирована в местное медучреждение.
В региональном минобре сообщили “РИА Томск”, что подросток находится в реанимации и подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких.
Напомним, в ноябре стало известно, что сибирячка выпала из окна студенческого общежития в ночь на Хеллоуин.
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