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Томская школьница выжила после падения с девятого этажа в День влюблённых

Рубрика: проиcшествия

15.02.2019 19:16

фото с сайта pixabay.com

Следователи в Томске выясняют обстоятельства, при которых подросток выпал из окна.

Вечером 14 февраля в Октябрьском районе из окна девятого этажа выпала 14-летняя девочка. Региональный следственный комитет начал проверку по факту случившегося. Сотрудники уже опросили свидетелей и осмотрели место произошедшего.

По результатам проверки примут решение, возбуждать ли уголовное дело. Также известно, что после падения девочка выжила и была госпитализирована в местное медучреждение.

В региональном минобре сообщили “РИА Томск”, что подросток находится в реанимации и подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Напомним, в ноябре стало известно, что сибирячка выпала из окна студенческого общежития в ночь на Хеллоуин.

Теги: несчастный случай Следственный комитет

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