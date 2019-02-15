Новосибирского поставщика яиц обокрали посреди трассы

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По словам мужчины, он видел, как неизвестный пытается украсть яйца, но побоялся выйти и остановить незнакомца не безлюдной трассе.

В полицию города Прокопьевска обратился новосибирский предприниматель с жалобой на то, что у него посреди трассы украли коробки с яйцами. Об этом сегодня на своём сайте сообщило ГУ МВД России по Кемеровской области.

По словам мужчины, неизвестный украл из его грузовика четыре коробки с куриными яйцами, которые он вёз на продажу в один из городов Кузбасса. Хозяин автомобиля рано утром остановился у придорожного кафе, чтобы перекусить. Позже он заметил, что замок грузовика взломан – хозяин не досчитался 450 яиц.

На место выехали полицейские, которые начали проверять владельцев машин, проживающих недалеко от кафе. На окраине Киселёвска в машине «ВАЗ-2113» они нашли похищенный товар. Вором оказался 28-летний молодой человек из села Бурлаки. Его задержали и отвезли в отдел полиции. Всю похищенную продукцию вернули обратно владельцу.

Дознавателем ОМВД России по Прокопьевскому району решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 158 УК РФ (кража). Преступника могут посадить в тюрьму на два года.

Напомним, месяц назад у престарелой омички под предлогом снятия порчи украли 900 000 рублей.