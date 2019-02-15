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Новосибирского поставщика яиц обокрали посреди трассы

Рубрика: проиcшествия

15.02.2019 17:43

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

По словам мужчины, он видел, как неизвестный пытается украсть яйца, но побоялся выйти и остановить незнакомца не безлюдной трассе.  

В полицию города Прокопьевска обратился новосибирский предприниматель с жалобой на то, что у него посреди трассы украли коробки с яйцами. Об этом сегодня на своём сайте сообщило ГУ МВД России по Кемеровской области. 

По словам мужчины, неизвестный украл из его грузовика четыре коробки с куриными яйцами, которые он вёз на продажу в один из городов Кузбасса. Хозяин автомобиля рано утром остановился у придорожного кафе, чтобы перекусить. Позже он заметил, что замок грузовика взломан – хозяин не досчитался 450 яиц. 

На место выехали полицейские, которые начали проверять владельцев машин, проживающих недалеко от кафе. На окраине Киселёвска в машине «ВАЗ-2113» они нашли похищенный товар. Вором оказался 28-летний молодой человек из села Бурлаки. Его задержали и отвезли в отдел полиции. Всю похищенную продукцию вернули обратно владельцу. 

Дознавателем ОМВД России по Прокопьевскому району решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 158 УК РФ (кража). Преступника могут посадить в тюрьму на два года. 

Напомним, месяц назад у престарелой омички под предлогом снятия порчи украли 900 000 рублей.

 

Теги: МВД кража

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Взорвавшийся в Красноярске жилой дом должны были снести три года назад

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сегодня 18:35 Общество 0 Коммент.

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сегодня 16:33 Общество 0 Коммент.

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сегодня 15:59 Хроника 0 Коммент.

Известная новосибирская группа выпустила новый клип

сегодня 15:46 Общество 0 Коммент.

В Томске маленькую девочку насмерть загрызли две огромные собаки

сегодня 15:31 Общество 0 Коммент.

Оттепель в Новосибирске скоро закончится

сегодня 15:27 Общество 0 Коммент.

К развитию новосибирской трамвайной сети привлекут частных инвесторов

сегодня 15:01 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы вынуждены есть больше овощей и меньше мяса

сегодня 14:41 Общество 0 Коммент.

300 спасателей и пожарных сыграют в хоккей в валенках в Новосибирске

сегодня 13:56 Общество 0 Коммент.

Две больницы и 51 дом отключили от отопления в Новосибирске

сегодня 13:14 Общество 0 Коммент.

Администраторы «ВКонтакте» устранили угрозу для пользователей

сегодня 11:39 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске уже третий день ищут пропавшую школьницу

сегодня 10:41 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске произошло крупное ДТП

сегодня 10:11 Хроника 0 Коммент.

Новосибирский СТД взволновало заявление Дмитрия Медведева о государственных театрах

сегодня 09:42 Общество 0 Коммент.

Взрыв дома в Красноярске унёс жизни двух человек

сегодня 09:08 Хроника 0 Коммент.

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