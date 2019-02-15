К развитию новосибирской трамвайной сети привлекут частных инвесторов

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Конкурсные процедуры, на которых определят инвестора для развития транспортной сети города, состоятся в этом году.

Сегодня, 15 января, стало известно, что для города закупят новые трамваи. Об этом мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил на еженедельной встрече с журналистами.

Планируется закупить около 30 новых вагонов. Специалисты обосновали такое количество, исходя из анализа маршрутной карты. К развитию трамвайной сети привлекут частных инвесторов, пока их имена не озвучивали. По словам Анатолия Локтя, это ещё «коммерческая тайна». Конкурсные процедуры проведут в этом году.

«Мы делаем ставку на развитие электротранспорта – это самый экологически чистый вид транспорта. Мы хотим закупить и троллейбусы на автономном ходу. Очень важно администрировать эту работу и смотреть, к чему она приведёт», – рассказал Локоть.

Помимо этого, в разработке находится масштабный проект трамвайной Плющихинской линии с выходом на сад Мичуринцев. По подсчётам специалистов, это позволит решить транспортную проблему жителей этого района. Также в этом году продолжат строительство улицы Петухова, по которой тоже запустят новый транспорт.

Напомним, мэрия Новосибирска в этом, 2019 году году планирует увеличить объёмы ремонтов дорог