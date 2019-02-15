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В Новосибирске произошло крупное ДТП

Рубрика: проиcшествия

15.02.2019 10:11

Фото с сайта pixabay.com

В Октябрьском районе Новосибирска, рядом со станцией метро «Золотая нива» столкнулись восемь машин; на месте происшествия работают сотрудники полиции и скорой помощи.

На улице Кошурникова, недалеко от пересечения с улицей Фрунзе произошло ДТП с участием восьми машин. Об этом сегодня, 15 февраля, сообщили в группе «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте». Подписчик сообщества рассказал, что на месте происшествия работают сотрудники полиции и скорой помощи.

«ДТП произошло в 7:55. Восемь автомобилей врезались друг в друга по цепочке. Последним было столкновение девушки на автомобиле фирмы  "Mazda" с "КАМАЗом". Девушка доставлена в больницу. Диагноз ещё уточняется», – сообщил инспектор группы пропаганды управления ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.

Очевидцы пишут в соцсетях, что ДТП на этом участке дороги происходят часто.

«Сегодня было почти 10 машин, вчера три. Причём на том же месте», – рассказала жительница Новосибирска в группе «Инцидент Новосибирск».

Напомним, 4 февраля в Новосибирске в ДТП погиб водитель иномарки.

Теги: аварии ДТП ГИБДД

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В Новосибирске усилили борьбу с эпидемией гриппа и ОРВИ

вчера 19:01 Общество 0 Коммент.

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вчера 18:21 Общество 0 Коммент.

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