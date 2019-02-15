В Новосибирске произошло крупное ДТП

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В Новосибирске произошло крупное ДТПРубрика: проиcшествия
15.02.2019 10:11
Фото с сайта pixabay.com
В Октябрьском районе Новосибирска, рядом со станцией метро «Золотая нива» столкнулись восемь машин; на месте происшествия работают сотрудники полиции и скорой помощи.
На улице Кошурникова, недалеко от пересечения с улицей Фрунзе произошло ДТП с участием восьми машин. Об этом сегодня, 15 февраля, сообщили в группе «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте». Подписчик сообщества рассказал, что на месте происшествия работают сотрудники полиции и скорой помощи.
«ДТП произошло в 7:55. Восемь автомобилей врезались друг в друга по цепочке. Последним было столкновение девушки на автомобиле фирмы "Mazda" с "КАМАЗом". Девушка доставлена в больницу. Диагноз ещё уточняется», – сообщил инспектор группы пропаганды управления ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.
Очевидцы пишут в соцсетях, что ДТП на этом участке дороги происходят часто.
«Сегодня было почти 10 машин, вчера три. Причём на том же месте», – рассказала жительница Новосибирска в группе «Инцидент Новосибирск».
Напомним, 4 февраля в Новосибирске в ДТП погиб водитель иномарки.
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