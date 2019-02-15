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В Новосибирске уже третий день ищут пропавшую школьницу

Рубрика: общество

15.02.2019 10:41

Фото из группы поисково спасательного отряда «Маяк» в социальной сети «ВКонтакте»

Девочка ушла в магазин и не вернулась домой; искать пропавшую полиции помогают волонтёры.

В Новосибирске полиция и волонтёры разыскивают 15-летнюю Альфинур Садыкову. Об этом сегодня, 15 февраля, сообщил поисково-спасательный отряд «Маяк» в своей группе в социальной сети «ВКонтакте».

Как сообщается в посте, девочка пропала 12 февраля. Она вышла из дома на улице 9-го ноября в Октябрьском районе в 18:00 и до сих пор не вернулась.

Поисково-спасательный отряд «Маяк» опубликовал приметы пропавшей: рост девочки 167 сантиметров, у неё среднее телосложение, тёмно-русые волосы, карие глаза. 

«В день пропажи она была одета в чёрную куртку с серой опушкой на капюшоне, чёрные брюки и угги», – пишут в соцсети волонтёры.

Информацию о местонахождении пропавшей Альфинур Садыковой просят сообщать в полицию по единому номеру 112 или на номер отряда «Маяк»: +7 951 393-09-11

Напомним, 9 февраля 2019 года под Новосибирском пропала 11-летняя девочка.

Теги: поиски пропавших школьники

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Предложить новость

Две больницы и 51 дом отключили от отопления в Новосибирске

сегодня 13:14 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске уже третий день ищут пропавшую школьницу

сегодня 10:41 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске произошло крупное ДТП

сегодня 10:11 Хроника 0 Коммент.

Взрыв дома в Красноярске унёс жизни двух человек

сегодня 09:08 Хроника 0 Коммент.

В российской рознице не нашли пельменей высокого качества

сегодня 08:03 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области планируют ускорить расселение аварийного жилья

сегодня 07:05 Недвижимость 0 Коммент.

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вчера 20:24 Общество 0 Коммент.

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вчера 20:01 Общество 0 Коммент.

Омичка несколько дней жила с убитым ею мужчиной в одной квартире

вчера 19:46 Хроника 0 Коммент.

Больше половины новосибирцев не отмечает День святого Валентина

вчера 19:34 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске усилили борьбу с эпидемией гриппа и ОРВИ

вчера 19:01 Общество 0 Коммент.

Плюсовая температура порадует новосибирцев на выходных

вчера 18:21 Общество 0 Коммент.

Сегодня ночью экстренные службы соберутся в Новосибирском метро

вчера 17:49 Общество 0 Коммент.

Новосибирский полицейский хотел нажиться на барнаульском предпринимателе

вчера 17:11 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске в четыре раза увеличилось количество подделок Apple, Barbie и других известных брендов

вчера 16:12 Общество 0 Коммент.

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вчера 15:28 Общество 0 Коммент.

Новая экспозиция открылась в поезде-музее «Новониколаевск – Новосибирск»

вчера 14:33 Общество 0 Коммент.

Хоккейная «Сибирь» сегодня сыграет с «Нефтехимиком»

вчера 13:34 Общество 0 Коммент.

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