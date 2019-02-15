В Новосибирске уже третий день ищут пропавшую школьницу

Фото из группы поисково спасательного отряда «Маяк» в социальной сети «ВКонтакте»

Девочка ушла в магазин и не вернулась домой; искать пропавшую полиции помогают волонтёры.

В Новосибирске полиция и волонтёры разыскивают 15-летнюю Альфинур Садыкову. Об этом сегодня, 15 февраля, сообщил поисково-спасательный отряд «Маяк» в своей группе в социальной сети «ВКонтакте».

Как сообщается в посте, девочка пропала 12 февраля. Она вышла из дома на улице 9-го ноября в Октябрьском районе в 18:00 и до сих пор не вернулась.

Поисково-спасательный отряд «Маяк» опубликовал приметы пропавшей: рост девочки 167 сантиметров, у неё среднее телосложение, тёмно-русые волосы, карие глаза.

«В день пропажи она была одета в чёрную куртку с серой опушкой на капюшоне, чёрные брюки и угги», – пишут в соцсети волонтёры.

Информацию о местонахождении пропавшей Альфинур Садыковой просят сообщать в полицию по единому номеру 112 или на номер отряда «Маяк»: +7 951 393-09-11

Напомним, 9 февраля 2019 года под Новосибирском пропала 11-летняя девочка.