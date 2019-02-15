В Новосибирской области начнут собирать технику по белорусской технологии

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В Новосибирской области начнут собирать технику по белорусской технологииРубрика: общество
15.02.2019 17:02
ФОТО С САЙТА ПРАВИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Правительство региона договорилось с минским тракторным заводом о сотрудничестве в сфере сборочного производства.
Делегация Новосибирской области, в которую входит Андрей Травников, вчера в Сочи договорилась с генеральным директором ОАО «Минский тракторный завод» Фёдором Домотенко об организации сборочного производства, техники и навесного оборудования в регионе. Об этом сообщили сегодня, 15 февраля, в пресс-службе правительства НСО.
Встреча прошла на площадке «Российский инвестиционный форум-2019». Губернатор Новосибирский области отметил, что прошедшие переговоры стали продолжением сотрудничества в рамках январских соглашений, заключённых в Минске.
Благодаря заключённому в январе договору о совместной деятельности Новосибирского государственного аграрного университета и ОАО «Минский тракторный завод», студенты НГАУ смогут проходить производственные практики и повышать квалификацию на белорусском предприятии.
Новые предприятия должны укрепить сотрудничество между Новосибирской областью и Белоруссией. До этого момента продукция завода только продавалась в дочернем предприятии Минского тракторного завода «Торговый дом МТЗ-Сибирь». Сейчас же будет организовано производство, которое предоставит как технику, так и рабочие места.
Напомним, в январе 2019 года прошла встреча Андрея Травникова с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
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