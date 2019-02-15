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В Новосибирской области начнут собирать технику по белорусской технологии

Рубрика: общество

15.02.2019 17:02

ФОТО С САЙТА ПРАВИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Правительство региона договорилось с минским тракторным заводом о сотрудничестве в сфере сборочного производства.

Делегация Новосибирской области, в которую входит Андрей Травников, вчера в Сочи договорилась с генеральным директором ОАО «Минский тракторный завод» Фёдором Домотенко об организации сборочного производства, техники и навесного оборудования в регионе. Об этом сообщили сегодня, 15 февраля, в пресс-службе правительства НСО.

Встреча прошла на площадке «Российский инвестиционный форум-2019». Губернатор Новосибирский области отметил, что прошедшие переговоры стали продолжением сотрудничества в рамках январских соглашений, заключённых в Минске.

Благодаря заключённому в январе договору о совместной деятельности Новосибирского государственного аграрного университета и ОАО «Минский тракторный завод», студенты НГАУ смогут проходить производственные практики и повышать квалификацию на белорусском предприятии.

Новые предприятия должны укрепить сотрудничество между Новосибирской областью и Белоруссией. До этого момента продукция завода только продавалась в дочернем предприятии Минского тракторного завода «Торговый дом МТЗ-Сибирь». Сейчас же будет организовано производство, которое предоставит как технику, так и рабочие места.

Напомним, в январе 2019 года прошла встреча Андрея Травникова с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Теги: правительство НСО производство

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Предложить новость

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сегодня 20:22 Наука 0 Коммент.

Новосибирцы могут сдать кровь и помочь больным раком детям

сегодня 19:41 Общество 0 Коммент.

Томская школьница выжила после падения с девятого этажа в День влюблённых

сегодня 19:16 Хроника 0 Коммент.

Взорвавшийся в Красноярске жилой дом должны были снести три года назад

сегодня 19:01 Хроника 0 Коммент.

Мода на личных финансовых советников набирает популярность в Новосибирске

сегодня 18:35 Общество 0 Коммент.

Военные инженеры обеспечили движение по «заминированной» дороге на учениях в Кузбассе

сегодня 16:33 Общество 0 Коммент.

Новосибирца лишили водительских прав на 13 лет

сегодня 15:59 Хроника 0 Коммент.

Известная новосибирская группа выпустила новый клип

сегодня 15:46 Общество 0 Коммент.

В Томске маленькую девочку насмерть загрызли две огромные собаки

сегодня 15:31 Общество 0 Коммент.

Оттепель в Новосибирске скоро закончится

сегодня 15:27 Общество 0 Коммент.

К развитию новосибирской трамвайной сети привлекут частных инвесторов

сегодня 15:01 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы вынуждены есть больше овощей и меньше мяса

сегодня 14:41 Общество 0 Коммент.

300 спасателей и пожарных сыграют в хоккей в валенках в Новосибирске

сегодня 13:56 Общество 0 Коммент.

Две больницы и 51 дом отключили от отопления в Новосибирске

сегодня 13:14 Общество 0 Коммент.

Администраторы «ВКонтакте» устранили угрозу для пользователей

сегодня 11:39 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске уже третий день ищут пропавшую школьницу

сегодня 10:41 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске произошло крупное ДТП

сегодня 10:11 Хроника 0 Коммент.

Новосибирский СТД взволновало заявление Дмитрия Медведева о государственных театрах

сегодня 09:42 Общество 0 Коммент.

Взрыв дома в Красноярске унёс жизни двух человек

сегодня 09:08 Хроника 0 Коммент.

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