В Томске маленькую девочку насмерть загрызли две огромные собаки

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Маленькая девочка, который был один месяц, осталась дома без присмотра с двумя собаками.

В Томске на мать завели уголовное дело по факту гибели её дочери. Об этом сегодня, 15 февраля, сообщили на сайте СУ СК РФ по Томской области.

Инцидент произошёл два дня назад. Молодая мама днём оставила свою маленькую дочь без присмотра в доме с двумя большими собаками – немецкой овчаркой и ротвейлером. Когда женщина вернулась обратно, то увидела, что младенец лежит на диване, а не в кроватке, где она её оставила. У ребёнка на голове и на теле были раны, похожие на следы укусов. Девочку отвезли в больницу, где она умерла на следующей день от полученных травм.

Следователи завели уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Сотрудники СУ СКР по Кировскому района осмотрели дом и назначили судмедэкспертизу. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, в Новосибирске против хозяев собаки после драки с полицейским возбудили уголовное дело.