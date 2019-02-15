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Взорвавшийся в Красноярске жилой дом должны были снести три года назад

Рубрика: проиcшествия

15.02.2019 19:01

фото с сайта МЧС Красноярского края

Дом, в котором произошёл взрыв бытового газа, оказался самостроем без разрешительных документов.

В региональном следственном комитете заявили, что жилой дом, в котором вечером 14 февраля взорвался бытовой газ, был построен без разрешительных документов и являлся самостроем. В 2016 году суд выносил решение о его сносе, однако оно не было исполнено. На допрос были доставлены двое из троих собственников дома. Всего в здании было 30 квартир, по предварительным данным в нём жило более 20 человек. Из-за взрыва погибли двое жителей, шесть квартир полностью разрушены.

Прокуратура во время проверки оценит действия чиновников, которые отвечали за исполнение решения суда о сносе дома.

"Будут установлены причины и условия произошедшего, а также дана оценка действиям должностных лиц по исполнению решения Центрального районного суда города Красноярска от 25 февраля 2016 года по иску администрации города об обязании собственников снести самовольную постройку — жилое здание", — сообщили в региональной прокуратуре.

Вице-мэр Красноярска Виктор Логинов, по сообщению ТАСС, предположил, что приставы, возможно, просто не успели к тому моменту приступить к этому судебному решению (которое, по его словам, им выдали в 2018 году). Также он отметил, что у жильцов дома не было никаких документов на жильё, потому что объект не получал разрешения на эксплуатацию. Само же здание, по его словам, признали аварийным и будут сносить.

Виктор Логинов заявил, что теперь на законность проверят соседние постройки № 4 и № 5 на улице Кандагарской. Но массовых проверок пока не планируется.

Напомним, причиной происшествия стал взрыв баллона с бытовым газом, в результате которого рухнули стены второго и третьего этажей дома.

Теги: расследования ЧП аварийное жилье скандалы проверка

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сегодня 15:27 Общество 0 Коммент.

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сегодня 15:01 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы вынуждены есть больше овощей и меньше мяса

сегодня 14:41 Общество 0 Коммент.

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сегодня 13:56 Общество 0 Коммент.

Две больницы и 51 дом отключили от отопления в Новосибирске

сегодня 13:14 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:39 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске уже третий день ищут пропавшую школьницу

сегодня 10:41 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:11 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 09:42 Общество 0 Коммент.

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