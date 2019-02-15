Взрыв дома в Красноярске унёс жизни двух человек

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Взрыв дома в Красноярске унёс жизни двух человекРубрика: проиcшествия
15.02.2019 09:08
фото 24.mchs.gov.ru
Причиной происшествия стал взрыв баллона с бытовым газом, в результате которого рухнули стены второго и третьего этажей дома.
Вчера, 14 февраля, поздно вечером в Красноярске в трёхэтажном жилом доме произошёл взрыв. Сообщение о взрыве поступило в МЧС около 21:10 по местному времени. Спасатели эвакуировали 12 жителей дома. Работы по разбору завалов продолжались всю ночь. Взрывом было разрушено шесть квартир с первого по третий этажи дома. На месте происшествия были обнаружены тела двух человек. Взрыв произошёл на втором этаже здания.
Всего в доме проживало 20 человек, сегодня в Красноярске будет заседать комиссия по чрезвычайным ситуациям, на которой будет решён вопрос о расселении жильцов рухнувшего дома.
Напомним, в Бердске выбило дверь квартиры, после того, как взорвался баллончик с освежителем воздуха.
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В Новосибирской области планируют ускорить расселение аварийного жилья
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