Юные хоккеисты из сельского клуба «Шторм» привезли бронзовую медаль в Новосибирскую область

фото с сайта Минспорта НСО

Ребята из Коченёвского района достойно себя проявили на третьем этапе финальных соревнований сельских команд.

В Вологодской области завершился третий этап финальных соревнований среди сельских команд 2006-2007 года рождения во всероссийском клубе юных хоккеистов «Золотая шайба». Всего участвовало 15 команд, среди которых был ХК «Штурм» из села Прокудское Коченёвского района. Ребята из Новосибирской области обыграли в начале открытия турнира команды из Приморского края (7:3) и Тверской области (14:2), уступив спортсменам из Архангельской области (3:5).

В полуфинале «Штурм» столкнулся с лидером турнира, хозяином соревнований «Олимпом» и проиграл с разгромным счётом 3:17. Зато в поединке за бронзу с челябинским «Молотом» ребята показали сибирский характер.

«Они первыми открыли счёт, но уральцы сравняли результат ещё в первом периоде. Во втором сценарий повторился. А вот третий игровой отрезок начался для новосибирцев обескураживающе – за полторы минуты они умудрились дважды пропустить голевые атаки “Молота”. Но вот тут и проявился знаменитый сибирский характер. Дальше забивал только “Штурм”», – отметили в пресс-службе регионального минспорта.

В итоге игру перевели в овертайм, во время которого «Штурм» вырвал свою бронзу (5:4).

Напомним, в феврале 300 спасателей и пожарных сыграют в хоккей в валенках в Новосибирске.