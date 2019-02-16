Юные хоккеисты из сельского клуба «Штурм» привезли бронзовую медаль в Новосибирскую область

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Юные хоккеисты из сельского клуба «Штурм» привезли бронзовую медаль в Новосибирскую областьРубрика: общество
16.02.2019 09:03
фото с сайта Минспорта НСО
Ребята из Коченёвского района достойно себя проявили на третьем этапе финальных соревнований сельских команд.
В Вологодской области завершился третий этап финальных соревнований среди сельских команд 2006-2007 года рождения во всероссийском клубе юных хоккеистов «Золотая шайба». Всего участвовало 15 команд, среди которых был ХК «Штурм» из села Прокудское Коченёвского района. Ребята из Новосибирской области обыграли в начале открытия турнира команды из Приморского края (7:3) и Тверской области (14:2), уступив спортсменам из Архангельской области (3:5).
В полуфинале «Штурм» столкнулся с лидером турнира, хозяином соревнований «Олимпом» и проиграл с разгромным счётом 3:17. Зато в поединке за бронзу с челябинским «Молотом» ребята показали сибирский характер.
«Они первыми открыли счёт, но уральцы сравняли результат ещё в первом периоде. Во втором сценарий повторился. А вот третий игровой отрезок начался для новосибирцев обескураживающе: за полторы минуты они умудрились дважды пропустить голевые атаки “Молота”. Но вот тут и проявился знаменитый сибирский характер. Дальше забивал только “Штурм”», – отметили в пресс-службе регионального минспорта.
В итоге игру перевели в овертайм, во время которого «Штурм» вырвал свою бронзу (5:4).
Напомним, в феврале 300 спасателей и пожарных сыграют в хоккей в валенках в Новосибирске.
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