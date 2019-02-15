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ХК « Сибирь» потерпел поражение в матче с нижегородским ХК «Торпедо»

Рубрика: общество

16.02.2019 23:28

ФОТО ИЗ ГРУППЫ «ХК СИБИРЬ» СОЦСЕТИ «ВКОНТАКТЕ»

Встреча с хоккеистами Нижнего Новгорода закончилась для новосибирского клуба печальным счётом: 3:5.

Сегодня, 16 февраля, в 21 час в Нижнем Новгороде состоялся матч регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги между хозяевами площадки «Торпедо» и новосибирским клубом «Сибирь».

«Подопечные Дэвида Немировски, несмотря на сложный календарь в конце регулярного чемпионата, практически обеспечили себе выход в плей-офф. «Сибирь» же хоть и проиграла в Нижнекамске, шансов на выход в плей-офф тоже ещё не лишилась. Любопытно, но за последние два года команды обменивались выездными победами»,  сообщили ещё перед матчем на сайте ХК «Сибирь».

Игра сразу началась горячо: на 17-ой секунде матча Сергей Паршин забил гол в ворота «Сибири». Далее, сравнял счёт хоккеист новосибирской команды Егор Миловзоров.

Во втором тайме, на 27-ой минуте шайба снова прилетела в ворота сибиряков, на этот раз от Роберта Саболича. Затем через четыре минуты ещё одна от Данила Веряева, а через две минуты от Антона Шенфельда. «Сибирь» ответила только на 26-ой минуте матча — гол забил Николай Демидов. Тайм закончился счётом 4:2.

В третьем тайме команды забили по голу: на 42-ой минуте торпедовец Эндрю Кейлоф и на 43-ей сибиряк Дмитрий Саюстов. Матч закончился проигрышем новосибирского клуба: 3:5.

Напомним, ночью 15 февраля ХК «Сибирь» в овертайме уступил «Нефтехимику».

Теги: хоккей спорт ХК «Сибирь»

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