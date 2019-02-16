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Хоккейная «Сибирь» сразится с нижегородским «Торпедо»

Рубрика: афиша, общество

16.02.2019 13:32

фото из группы "ХК СИБИРЬ" в соцсети "ВКонтакте"

Важный матч для новосибирской хоккейной команды против представителей Нижнего Новгорода состоится этим вечером.

Сегодня, 16 февраля, в 21:00 в Нижнем Новгороде состоится матч регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги между хозяевами площадки «Торпедо» и новосибирским клубом «Сибирь». Пока у обеих команд есть шансы попасть в плей-офф.

Основным вратарём «Торпедо» после травмы Станислава Галимова стал Барри Браст, который начинал этот сезон в составе клуба «Куньлунь». Статистика у него весьма неплохая: за 14 матчей он отразил 92,1 % бросков. То есть в среднем за матч пропускает 2,92 шайб.

«Оборонцы нижегородской команды одни из самых блокирующих команд в лиге, так как шесть хоккеистов смогли заблокировать свыше 50 бросков. Лидером в этом компоненте является Денис Баранцев, заблокировавший 65 бросков», – сообщили о сопернике на сайте ХК «Сибирь».

Что же касается атаки «Торпедо», то у них ключевую роль играют Энди Миле и Эндрю Кэйлоф. В целом все спортсмены сборной расположились на 14-ом месте в общей статистике, реализуя 17,5 % большинства.

Напомним, ночью 15 февраля ХК «Сибирь» в овертайме уступил «Нефтехимику».

Теги: хоккей спорт ХК «Сибирь»

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