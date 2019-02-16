Коллекцию календариков за 3 млн рублей продают на новосибирском «Авито»

фото с сайта avito.ru

Несколько поколений одной семьи собирали календари, однако тяжёлое финансовое положение вынуждает новосибирца променять семейное сокровище на реальные деньги.

Новосибирец Вячеслав опубликовал на сайте «Авито» объявление о продаже семи тысяч календарей. По заявлению продавца, все они в прекрасном состоянии, как новые, и хранятся в отдельных кармашках.

«Продам одну из самых шикарных коллекций календариков в России», – отметил автор объявления.

Вячеслав также сообщил, что коллекцию собирало несколько поколений. Всего в ней представлены календарики с 1940 по 2015 год. Цена за всё это не скромная – 3 млн рублей. Отдельно ничего не продаётся, обмен также не рассматривается. Продавец заявляет, что ему срочно нужны деньги.

Напомним, в феврале фотографию Ольги Бузовой выставили на продажу в Новосибирске за 100 тысяч рублей.