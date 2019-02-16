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Коллекцию календариков за 3 млн рублей продают на новосибирском «Авито»

Рубрика: общество

16.02.2019 15:27

фото с сайта avito.ru

 

Несколько поколений одной семьи собирали календари, однако тяжёлое финансовое положение вынуждает новосибирца променять семейное сокровище на реальные деньги.

Новосибирец Вячеслав опубликовал на сайте «Авито» объявление о продаже семи тысяч календарей. По заявлению продавца, все они в прекрасном состоянии, как новые, и хранятся в отдельных кармашках.

«Продам одну из самых шикарных коллекций календариков в России», – отметил автор объявления.

Вячеслав также сообщил, что коллекцию собирало несколько поколений. Всего в ней представлены календарики с 1940 по 2015 год. Цена за всё это не скромная – 3 млн рублей. Отдельно ничего не продаётся, обмен также не рассматривается. Продавец заявляет, что ему срочно нужны деньги.

Напомним, в феврале фотографию Ольги Бузовой выставили на продажу в Новосибирске за 100 тысяч рублей.

Теги: коллекции Авито деньги

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Предложить новость

Полиция проверила начавшееся «строительство» у лицея «Надежда Сибири»

сегодня 14:25 Общество 0 Коммент.

Хоккейная «Сибирь» сразится с нижегородским «Торпедо»

сегодня 13:32 Афиша 0 Коммент.

Семь новых поликлиник построят за три года в Новосибирске

сегодня 13:12 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске молодая пара приковала себя наручниками к перилам – пришлось вызывать спасателей

сегодня 13:01 Общество 0 Коммент.

Строительную технику заметили напротив лицея «Надежда Сибири»

сегодня 11:12 Общество 0 Коммент.

«Старый дом» задействует зрительный зал в новом спектакле по роману Гузели Яхиной

сегодня 10:01 Афиша 0 Коммент.

Юные хоккеисты из сельского клуба «Штурм» привезли бронзовую медаль в Новосибирскую область

сегодня 09:03 Общество 0 Коммент.

Старение удваивает риск проявления хронических заболеваний – новосибирские учёные

вчера 20:22 Наука 0 Коммент.

Томская школьница выжила после падения с девятого этажа в День влюблённых

вчера 19:16 Хроника 0 Коммент.

Взорвавшийся в Красноярске жилой дом должны были снести три года назад

вчера 19:01 Хроника 0 Коммент.

Мода на личных финансовых советников набирает популярность в Новосибирске

вчера 18:35 Общество 0 Коммент.

Новосибирского поставщика яиц обокрали посреди трассы

вчера 17:43 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирской области начнут собирать технику по белорусской технологии

вчера 17:02 Общество 0 Коммент.

Военные инженеры обеспечили движение по «заминированной» дороге на учениях в Кузбассе

вчера 16:33 Общество 0 Коммент.

Новосибирца лишили водительских прав на 13 лет

вчера 15:59 Хроника 0 Коммент.

Известная новосибирская группа выпустила новый клип

вчера 15:46 Общество 0 Коммент.

Оттепель в Новосибирске скоро закончится

вчера 15:27 Общество 0 Коммент.

К развитию новосибирской трамвайной сети привлекут частных инвесторов

вчера 15:01 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы вынуждены есть больше овощей и меньше мяса

вчера 14:41 Общество 0 Коммент.

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