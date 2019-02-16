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Коллекцию календариков за 3 млн рублей продают на новосибирском «Авито»Рубрика: общество
16.02.2019 15:27
фото с сайта avito.ru
Несколько поколений одной семьи собирали календари, однако тяжёлое финансовое положение вынуждает новосибирца променять семейное сокровище на реальные деньги.
Новосибирец Вячеслав опубликовал на сайте «Авито» объявление о продаже семи тысяч календарей. По заявлению продавца, все они в прекрасном состоянии, как новые, и хранятся в отдельных кармашках.
«Продам одну из самых шикарных коллекций календариков в России», – отметил автор объявления.
Вячеслав также сообщил, что коллекцию собирало несколько поколений. Всего в ней представлены календарики с 1940 по 2015 год. Цена за всё это не скромная – 3 млн рублей. Отдельно ничего не продаётся, обмен также не рассматривается. Продавец заявляет, что ему срочно нужны деньги.
Напомним, в феврале фотографию Ольги Бузовой выставили на продажу в Новосибирске за 100 тысяч рублей.
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