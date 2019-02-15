Лыжня России в Новосибирске: расписание и как бесплатно добраться

фото с сайта pixabay.com, схема предоставлена пресс-службой мэрии Новосибирска

Новосибирцы примут участие в самом масштабном по числу участников и географическому охвату зимним спортивном мероприятии в мире .

Сегодня, 17 февраля, на лыжной базе имени Владимира Пелеганчука, Алика Тульского (улица Ионосферная, 3) стартует XXXVII Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России — 2019». В 2018 году в данном мероприятие на лыжню встало около 15 тысяч жителей области и 1,5 млн человек по всей стране.

С 7 утра до 16 часов из-за гонки ограничат стоянку транспорта на площадке самой лыжной базы и на площадке конноспортивного клуба (улица Ионосферная, 2).

Программа мероприятия:

09:00-11:00. Регистрация участников;

11:40. Торжественное открытие;

12:00. Центральный старт на дистанцию 10 км;

12:15. Старт на дистанцию 2019 м («Забег — 2019»);

13:00. Церемония награждения Забега-2019;

13:15. Церемония награждения 10 км.

В «Забеге — 2019» также примут участие губернатор Андрей Травников, мэр Анатолий Локоть, депутаты, руководители муниципальных учреждений, организаций и предприятий, победители, призёры и участники Олимпийских игр, чемпионатов мира, Европы.

Бесплатный транспорт до лыжной базы:

Электропоезд «Черепаново» — «Сеятель». Отправится в 7:39, в Искитиме остановится в 8:49, в Бердске в 9:15. На станцию «Сеятель» прибудет в 9:31.

Электропоезд «Новосибирск-Главный — Черепаново». Отправится в 9:58. Прибудет на станцию «Сеятель» в 10:42.

Автобус (ориентир — афиша «Лыжня России — 2019») до лыжной базы ИЯФ СО РАН имени Владимира Пелеганчука и имени Алика Тульского. Отправится в 11:00.

Уехать обратно:

Электропоезд «Сеятель» — «Черепаново». Отправление в 15:43, остановка в Бердске – 15:59, в Искитиме – 16:24. В Черепаново прибудет в 17:35.

Электропоезд «Черепаново — Новосибирск-Главный». Отправится в 15:48. Прибудет на конечную станцию в 16:33.

Автобус увезёт с лыжной базы до станции «Сеятель». Отправление в 15 часов.

Напомним, в декабре большая лыжня и каток с вечерними огнями открылись на набережной в Новосибирске.