Новосибирец восемь раз воткнул нож в спину соперника своего друга

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В Новосибирске мужчина решил помочь в драке своему товарищу, но теперь ответит за это перед законом.

Инцидент произошёл ещё вечером 14 февраля, из дома на улице Героев Революции скорая помощь доставила в больницу 32-летнего мужчину с ранами в спине от ножа. Врачам пострадавший ничего не хотел объяснять, о случившимся сообщили в полицию.

Работая на месте преступления, сотрудники узнали, что потерпевший тем вечером поругался с незнакомцем. Постепенно конфликт перешёл в драку, в которую неожиданно вмешался друг одного из участников ссоры и нанёс потерпевшему восемь ударов ножом в спину. После этого подозреваемый скрылся.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого в совершении преступления – ранее судимого за аналогичное преступление и разбой 31-летнего жителя села Льниха Тогучинского района. Установив адрес на территории Первомайского района, где скрывался злоумышленник, полицейские задержали его и доставили в дежурную часть», – сообщили в пресс-службе регионального МВД.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Напомним, в феврале гость убил старшего брата на глазах младшего в Куйбышеве Новосибирской области.