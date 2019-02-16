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Новосибирец восемь раз воткнул нож в спину соперника своего друга

Рубрика: проиcшествия

16.02.2019 12:34

фото с сайта pixabay.com

В Новосибирске мужчина решил помочь в драке своему товарищу, но теперь ответит за это перед законом.

Инцидент произошёл ещё вечером 14 февраля, из дома на улице Героев Революции скорая помощь доставила в больницу 32-летнего мужчину с ранами в спине от ножа. Врачам пострадавший ничего не хотел объяснять, о случившимся сообщили в полицию.

Работая на месте преступления, сотрудники узнали, что потерпевший тем вечером поругался с незнакомцем. Постепенно конфликт перешёл в драку, в которую неожиданно вмешался друг одного из участников ссоры и нанёс потерпевшему восемь ударов ножом в спину. После этого подозреваемый скрылся.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого в совершении преступления – ранее судимого за аналогичное преступление и разбой 31-летнего жителя села Льниха Тогучинского района. Установив адрес на территории Первомайского района, где скрывался злоумышленник, полицейские задержали его и доставили в дежурную часть», – сообщили в пресс-службе регионального МВД.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Напомним, в феврале гость убил старшего брата на глазах младшего в Куйбышеве Новосибирской области.

Теги: преступность МВД

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Лента новостей

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Полиция проверила начавшееся «строительство» у лицея «Надежда Сибири»

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Хоккейная «Сибирь» сразится с нижегородским «Торпедо»

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сегодня 13:12 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске молодая пара приковала себя наручниками к перилам – пришлось вызывать спасателей

сегодня 13:01 Общество 0 Коммент.

Строительную технику заметили напротив лицея «Надежда Сибири»

сегодня 11:12 Общество 0 Коммент.

«Старый дом» задействует зрительный зал в новом спектакле по роману Гузели Яхиной

сегодня 10:01 Афиша 0 Коммент.

Юные хоккеисты из сельского клуба «Штурм» привезли бронзовую медаль в Новосибирскую область

сегодня 09:03 Общество 0 Коммент.

Старение удваивает риск проявления хронических заболеваний – новосибирские учёные

вчера 20:22 Наука 0 Коммент.

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вчера 19:16 Хроника 0 Коммент.

Взорвавшийся в Красноярске жилой дом должны были снести три года назад

вчера 19:01 Хроника 0 Коммент.

Мода на личных финансовых советников набирает популярность в Новосибирске

вчера 18:35 Общество 0 Коммент.

Новосибирского поставщика яиц обокрали посреди трассы

вчера 17:43 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирской области начнут собирать технику по белорусской технологии

вчера 17:02 Общество 0 Коммент.

Военные инженеры обеспечили движение по «заминированной» дороге на учениях в Кузбассе

вчера 16:33 Общество 0 Коммент.

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вчера 15:59 Хроника 0 Коммент.

Известная новосибирская группа выпустила новый клип

вчера 15:46 Общество 0 Коммент.

Оттепель в Новосибирске скоро закончится

вчера 15:27 Общество 0 Коммент.

К развитию новосибирской трамвайной сети привлекут частных инвесторов

вчера 15:01 Общество 0 Коммент.

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вчера 14:41 Общество 0 Коммент.

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