Новосибирские волонтёры не смогли спасти сову после домашнего лечения

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Новосибирские волонтёры не смогли спасти сову после домашнего леченияРубрика: общество
17.02.2019 10:01
фото из группы "Центр реабилитации диких животных" ВКонтакте
Иркутские хозяева хотели выходить животное, но нарушили множество правил по уходу за совой; последствия такого «лечения» не смогли исправить и новосибирские специалисты.
Белая полярная сова поступила в новосибирский Центр реабилитации диких животных утром 15 февраля из Братска. Птица была в истощённом состоянии с застарелым переломом плечевой, локтевой и лучевой кости правого крыла, обширными абсцессами и некротизированием мягких тканей. Также у животного диагностировали анемию, общее инфекционное поражение дыхательных путей и интоксикацию организма. Прогнозы были пессимистичными.
Ещё в Иркутской области в ноябре раненое животное подобрали люди и решили самостоятельно его выходить. Однако это только ухудшило ситуацию и птице пришлось оказывать дорогостоящую медпомощь в ветклинике. Но затем её, по предположению волонтёров, держали в клетке или другом очень тесном пространстве с жёсткими границами – об этом говорили разбитое надклювье и обломанные перья. А дабы птица не волочила крыло, ей завязали оба крыла за спиной.
В Новосибирске ветеринары несколько часов удаляли гной и отмершую плоть из крыла совы, надеясь спасти хотя бы его часть. В итоге оттуда изъяли крупные болты и куски сломанной пластины. Кости срослись без сохранения анатомии.
«По итогу птицу ждала ампутация остатка крыла через несколько дней, так как в таком состоянии операцию она бы точно не пережила. Но ночью эта испорченная людьми величественная красота пала, завершив свои земные страдания длиной в три месяца», — написали в группе ЦРДЖ в соцсети «ВКонтакте».
Деньги, которые новосибирцы перечисляли в центр на лечение совы, пойдут теперь на нужды других животных.
Напомним, в феврале дорожные рабочие спасли замёрзшую сову под Омском.
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