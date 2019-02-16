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Новосибирский PepsiCo построит завод по производству чипсов за 10 млрд рублей

Рубрика: экономика

16.02.2019 12:05

фото с сайта pixabay.com

Чипсы и другие снеки планируют изготавливать на новом новосибирском заводе, используя картофель местных производителей.

В Новосибирской области началось строительство третьего в России завода по производству снеков. PepsiCo будет использовать сырьё местных производителей и планирует инвестировать в этот проект как минимум 10 млрд рублей.

Соглашение о реализации проекта подписали в рамках Российского инвестиционного форума-2019 губернатор Андрей Травников, президент PepsiCo Нил Старрок и гендиректор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Александр Зырянов.

«Строительство нового предприятия в Новосибирске повысит эффективность логистики компании за счёт локализации производства и закупки сырья у местных поставщиков», – заявил Нил Старрок.

Завод построят в Промышленно-логистическом парке Новосибирской области. Производство должно будет дать около 900 новых рабочих мест, не считая сопутствующих должностей, связанных с ресурсным и сервисным обеспечением площадки.

«Регион заинтересован в реализации подобных проектов. Инвесторы создают новые рабочие места, увеличивается поступление налогов в бюджет. Для Новосибирской области, конечно, особенно важна и поддержка местных производителей. Завод планирует закупать сырьё, в том числе и у наших, новосибирских, производителей картофеля»,  сообщил Андрей Травников.

Александр Зырянов же отметил, что на данный момент завершается процедура оформления земли и начались проектно-изыскательные работы.

Напомним, в феврале стало известно, что в Новосибирске планируют наладить поставку сырья платины и палладия.

Теги: еда Правительство Новосибирской области производство

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