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Новосибирцам покажут уникальную запись последнего концерта «Гражданской обороны»

Рубрика: афиша, культура

17.02.2019 11:02

фото с сайта vpobede.ru

В день памяти Егора Летова в новосибирском кинотеатре пройдёт показ его последнего выступления.

19 февраля исполняется 11 лет со дня смерти поэта и музыканта, лидера группы «Гражданская оборона» Егора Летова. В честь этого в кинотеатре «Победа» пройдёт показ фильма-концерта «Сияние обрушится вниз».

Кинолента представляет собой уникальную запись последнего концерта группы, который состоялся 9 февраля 2008 года в Екатеринбурге. В конце 2017 года была перемонтирована съёмка выступления в документальный фильм-концерт с профессиональной озвучкой. Всё это сделали московская студия «Космосфильм» и вдова Егора Летова Наталья Чумакова.  

«В результате им удалось добиться эффекта полного присутствия — зрители смогут почувствовать себя на настоящем концерте группы, вошедшей в историю российской музыки не в последнюю очередь благодаря исключительным по силе выступлениями», — отметили в «Победе».

Напомним, в марте мировые премьеры представят новосибирцам на Транссибирском Арт-Фестивале.

Теги: концерты кино кинотеатры

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Лента новостей

Предложить новость

Пожарным удалось ликвидировать открытое горение на новосибирском складе

сегодня 14:02 Хроника 0 Коммент.

Восьмилетняя девочка погибла в аварии на Бердском шоссе

сегодня 12:20 Хроника 0 Коммент.

МЧС стянуло дополнительные силы на крупный пожар на новосибирском складе (видео)

сегодня 12:02 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцам покажут уникальную запись последнего концерта «Гражданской обороны»

сегодня 11:02 Афиша 0 Коммент.

Лыжня России в Новосибирске: расписание и как бесплатно добраться

сегодня 07:01 Афиша 0 Коммент.

ХК « Сибирь» потерпел поражение в матче с нижегородским ХК «Торпедо»

вчера 23:28 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске эвакуировали посетителей крупного торгового центра

вчера 17:31 Хроника 0 Коммент.

Завозят чистый снег и «сажают» вырубленные деревья: красноярцы готовят город к универсиаде

вчера 16:23 Общество 0 Коммент.

Коллекцию календариков за 3 млн рублей продают на новосибирском «Авито»

вчера 15:27 Общество 0 Коммент.

Полиция проверила начавшееся «строительство» у лицея «Надежда Сибири»

вчера 14:25 Общество 0 Коммент.

Хоккейная «Сибирь» сразится с нижегородским «Торпедо»

вчера 13:32 Афиша 0 Коммент.

Семь новых поликлиник построят за три года в Новосибирске

вчера 13:12 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске молодая пара приковала себя наручниками к перилам – пришлось вызывать спасателей

вчера 13:01 Общество 0 Коммент.

Новосибирский PepsiCo построит завод по производству чипсов за 10 млрд рублей

вчера 12:05 Экономика 0 Коммент.

Строительную технику заметили напротив лицея «Надежда Сибири»

вчера 11:12 Общество 0 Коммент.

«Старый дом» задействует зрительный зал в новом спектакле по роману Гузели Яхиной

вчера 10:01 Афиша 0 Коммент.

Юные хоккеисты из сельского клуба «Штурм» привезли бронзовую медаль в Новосибирскую область

вчера 09:03 Общество 0 Коммент.

Битву времён Второй мировой войны реконструируют в Новосибирске

вчера 08:09 Афиша 0 Коммент.

Старение удваивает риск проявления хронических заболеваний – новосибирские учёные

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