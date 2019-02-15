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Новосибирцам покажут уникальную запись последнего концерта «Гражданской обороны»Рубрика: афиша, культура
17.02.2019 11:02
фото с сайта vpobede.ru
В день памяти Егора Летова в новосибирском кинотеатре пройдёт показ его последнего выступления.
19 февраля исполняется 11 лет со дня смерти поэта и музыканта, лидера группы «Гражданская оборона» Егора Летова. В честь этого в кинотеатре «Победа» пройдёт показ фильма-концерта «Сияние обрушится вниз».
Кинолента представляет собой уникальную запись последнего концерта группы, который состоялся 9 февраля 2008 года в Екатеринбурге. В конце 2017 года была перемонтирована съёмка выступления в документальный фильм-концерт с профессиональной озвучкой. Всё это сделали московская студия «Космосфильм» и вдова Егора Летова Наталья Чумакова.
«В результате им удалось добиться эффекта полного присутствия — зрители смогут почувствовать себя на настоящем концерте группы, вошедшей в историю российской музыки не в последнюю очередь благодаря исключительным по силе выступлениями», — отметили в «Победе».
Напомним, в марте мировые премьеры представят новосибирцам на Транссибирском Арт-Фестивале.
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